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台中水湳「最後鑽石地」本週開標　春耕：建商有望低頭撿

▲▼ 水湳文商1，50地號,逢大段 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲市府即將標售水湳土地，其中被視為「壓箱寶」的土地為中央公園首排「最後一塊鑽石地」的文商50地號。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

台中市政府於26日將標售水湳經貿園區精華地，其中被視為「壓箱寶」的土地、中央公園首排「最後一塊鑽石地」的文商50地號，土開業者分析，目前建商普遍趨於保守，但「特殊產品」仍具吸引力，本週或許會上演突襲式得標、業者進場「低頭撿」。

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台中市政府此次釋出16筆水湳經貿園區土地、1筆太平區土地，總面積超過3.7萬坪，其中包含唯一僅剩的公園第一排文商一用地，以及緊鄰未來台中大巨蛋的完整街廓，稀有性與發展前景讓標售案備受市場關注，不僅牽動台中房地產市場走勢，更有機會成為房市破冰的風向指標。

▲▼ 水湳文商1，50地號,逢大段 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲台中知名土地開發業者認為，本週或許會上演突襲式得標、業者進場「低頭撿」。（圖／記者陳筱惠攝）

春耕不動產總經理張維良指出：「文商50地號不僅為中央公園第一排僅存文商一用地，更具備高容積、高綠覆與高單價等特性，市場少有可比性，加上前波文商47、11地號成交行情在前，底價每坪305.1萬元反而具備進場空間。」

張維良進一步分析指出：「水湳中央公園第一排的文商一用地僅13塊，而文商50地號為中央公園首排僅存的『最後壓箱寶』，其餘12塊已被寶輝、興富發、富華創新、長慶、鼎邦…等開發商搶先卡位。」

會認為標售機率高，主要是因文商47地號在今年2月間以單價約368萬元被標下；而文商11地號在2023年由潤隆建設以單價331.5萬取得，底單價每坪305.1萬元的文商50地號有望在比價效應下，接棒補位標出。

▲▼ 水湳文商1，50地號,逢大段 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲本次標售案中的逢大段21、22地號距離外界推測的台中大巨蛋預定地相當近，2筆土地總價落在18億至38億元間，也有望出線。（圖／記者陳筱惠攝）

另一方面，台中大巨蛋落腳水湳，無疑為當地房市再添柴火，而本次標售案中的逢大段21、22地號距離外界推測的台中大巨蛋預定地相當近，2筆土地總價落在18億元至38億元間，由於其所屬的創研二土地使用分區，在高門檻土地成本的條件下，市場預期將篩選出財力、規劃能力兼具的開發單位出手競標。

春耕不動產水湳經貿店店長潘裕誠補充：「台中大巨蛋選址水湳的消息一出，無論地主或買方的詢問度明顯增加2至3成，其中部分開發商看準水湳多項重大建設將在3年內陸續完工，屆時建設到位、機能完善的環境將進一步吸引人口移入，帶動置產需求。」推測，開發商將趁市場尚在醞釀期積極佈局、儲備土地庫存。

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關鍵字：台中市政府水湳經貿園區土地標售台中大巨蛋房地產

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