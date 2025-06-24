仁德大地坪67套打包進法拍　現成包租公代價9801萬

▲台南仁德有大地坪透天，近期屋主因「清償債務」遭法拍，共隔67間套房出租，三拍底價9801萬元。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

台南仁德有大地坪透天，近期屋主因「清償債務」遭法拍，三拍底價9801萬元，筆錄指出，該建物共隔67間套房出租，目前共有61間出租中，7月1日開標，在地指出，以套房月租金4000元來看，投報率也有3%，但總價仍高，四拍以後較有機會拍出。

《地產詹哥老實說》EP260／7年級小資女交屋險斷頭！央行限貸逼她多掏400萬 靠1招神逆轉

[廣告]請繼續往下閱讀...

該物件位於台南市仁德區德南路巷內，遭拍賣原因為「清償債務」，屋齡41年，為地上2樓透天，地坪347.4坪、建坪869.6坪，7月1日進行第三拍，底價為9801萬元。換算單價約15.6萬元。

▲建物位於袋地，需經由他人土地才能聯接德南路。（圖／記者張雅雲攝）

根據筆錄，查封測量時，格局為隔67間套房出租，目前61間出租中，目前租約已於本件拍賣日前屆滿，現況出租租約存續情況，需投資人自行調查，且建物位於袋地，需經由他人土地才能聯接德南路。

據查，該物件債務人為立順興業，查詢台灣公司網，該公司之前營業登記曾包含租賃業，目前已解散。

在地仲介表示，該物件鄰近仁德交流道，附近有德南國小，中正路二段商家林立，生活機能發達，以套房來看，月租金約落在4000~5000元，滿租年收租至少有300萬元的水準，換算投報率也有3%起跳，具收租效益。

▲生活圈有德南國小，中正路二段商家林立，生活機能發達。（圖／記者張雅雲攝）

不過因該透天位於袋地，缺乏聯外道路，需透過外人的鄰路通行，建議與前方地主協商整合，以提升土地使用效率與價值，以該區鄰路土地行情每坪約35萬元上下，而袋地因缺乏直接道路進出，土地價值有限，即便土地面積大，也難以吸引投資人看準土地價值入手。

仁德透天小檔案 位置 仁德區德南路巷內 坪數 地坪 347.4坪、建坪約 869.6 坪 格局 67 間套房 底價 三拍底價 9801 萬元 拍賣時間 7 月 1 日 區域租金行情 套房 4000 ~ 5000 元 投報率 約 3 ~ 3.7%

▲仁德透天三拍小檔案。（ETtoday製表）

透明房訊副總經理陳慧瑜表示，目前立順興業與鄰地共11位地主的佔用土地糾紛尚未出現具體判決，且建物本身還有未保存登記的地下室屬於第三人持有。

以及該物件位於袋地，有必須借他人鄰地才能通行等諸多疑慮存在，有意投資人需要消耗大量時間金錢去解決問題，實務上來看，通常多要市價6折才值得入手，加上總價高，墊高入手門檻，研判有意入手的投資人多會觀望四拍，尋求低價入手。

《地產詹哥老實說》EP260／7年級小資女交屋險斷頭！央行限貸逼她多掏400萬 靠1招神逆轉