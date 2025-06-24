高雄港首排「資深景觀宅」　管委會遭控擅自切削樑柱

▲「觀海大廈」位於高雄苓雅區海邊路，位於亞灣的高雄港第一排，住戶指控管委會擅自將地下室樑柱切削、鑽孔，憂心恐重演大樓倒塌。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

亞灣擁有高雄港景觀，景觀宅身價非凡。位於高雄市海邊路海景第一排、屋齡38年的「觀海大廈」，住戶指控管委會擅自將地下室樑柱切削、鑽孔，憂心恐造成大樓倒塌。該社區今年無成交紀錄，去年曾創下單價35萬元的成交新高價。

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「觀海大廈」位於高雄苓雅區海邊路，位於亞灣的高雄港第一排，屋齡38年，是高雄資深景觀宅，日前有住戶反映該建築物地下室部分樑柱與樓板出現裂縫、鏽蝕與混凝土剝落情形，先前0403花蓮大地震時，1樓多處樑柱出現嚴重崩裂，甚至部分柱子內部鋼筋都已外露疑似影響結構安全。

高雄市政府工務局接獲通報後，24日主動邀集本市土木技師公會、結構技師公會及建築師公會之技師組成專業團隊現場會勘。經實地勘查後，初步認定大樓目前樑柱損壞情形屬表面鏽蝕，主要結構未見明顯損壞，整體建築物現況無立即性危險。

高雄市工務局指出，該大樓地下室部分區域涉及未經許可變更停車位配置及改動結構柱體，先前已限期要求改善，至今仍未完成修正，已違反《建築法》第77條第1項規定，將依同法第91條規定，對該管理委員會處以6萬元罰鍰。如屆期仍未改善，將依法連續處罰，絕不寬貸。

▲高雄市政府工務局接獲通報後，24日主動邀集本市土木技師公會、結構技師公會及建築師公會之技師組成專業團隊現場會勘。（圖／高雄市工務局提供）

而根據實登，該社區今年尚未有成交紀錄，去年則有9筆交易，均價23.5萬元，去年5月8樓戶原屋主持有6年加價500萬元轉手，曾創下35.4萬元的社區歷史新高價。

在地仲介表示，目前在海邊路或河東路，面對高雄港或愛河的中古屋，就算屋齡超過30年，地段絕佳只要具高雄港、愛河的景觀大樓，依屋況單價也有28~35萬元，若沒有景觀，成交價落在25萬元以下，景觀價差可高達2~3成，且景觀宅釋出量也不多。

高雄市代銷公會理事長謝哲耀表示，目前面愛河的建案成交價已經站上6字頭元，而已經完銷的建案高樓層戶別，目前在售屋網站上有多筆釋出待售，開價都在每坪45萬元以上，中古景觀宅的價格也不差，景觀首排物件相當具有保值性。

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