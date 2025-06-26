板橋購屋族外溢　房仲：土城海山CP值最高「4字頭買大樓」





▲板橋作為新北市最核心的行政區，購屋需求強，但房價高，因此不少買盤外溢。（圖／東森房屋提供）

記者項瀚／台北報導

板橋作為新北市最核心的行政區，購屋需求強，但房價高，因此不少買盤外溢。房仲表示，以板橋第一圈來看，土城海山站商圈的CP值最高，當地生活機能方便，且約10分鐘就可進入新板特區，重點是4字頭就能入手大樓社區，指名度高。

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板橋區作為新北市的政經中心，坐擁五鐵共構、百貨商場超強機能，且上班人口多，購屋剛性需求強，房價表現也是遙遙領先新北其他行政區，新案成交單價最高來到125萬元，近1年整體大樓的成交單價也來到73.5萬元，這導致不少買盤外溢到板橋周邊買房。

東森房屋土城中央加盟店吳夢麟表示，緊鄰板橋的行政區包括三重、新莊、中和、土城，其中外溢買盤選擇土城的比例相當高，尤其是海山站商圈，「海山距離板橋最核心的板橋車站僅3站、約10分鐘的距離，可說是正板橋第一圈房價最親民、CP值最高的選擇。」

吳夢麟介紹，海山商圈發展得早，且與亞東醫院屬共同生活圈，生活機能相當方便，學校、公園、市場應有盡有，房市方面以走路10分鐘可以到海山站的產品為主力，大樓社區屋齡普遍在25~30年，成交單價僅45萬元，2房車總價1500萬元、3房則為近2000萬元；此外還有公寓產品也頗熱門，3房總價僅1000萬元左右。





▲4字頭就能入手海山站商圈的中古大樓社區。（圖／東森房屋提供）

吳夢麟觀察，海山站前後的站點，像是亞東醫院站周圍較少有中古大樓，新建案單價都要6字頭以上，另外土城站以暫緩重劃區為主力，成交價也要5字頭以上，且新大樓公設比，相對之下海山商圈除了生活機能好，快速串聯新板特區，且中古大樓不僅房價親民，坪數還更佳實惠，競爭力強。

吳夢麟指出，海山站商圈自住比例高，釋出量長期稀缺，因此即便當前房市大環境不佳，區域整體待售量也微幅增加、議價空間上升，但房價仍相對穩定保值，部分社區還在創新高價，若屋主願意下修價格，最多也只有5%的空間，「畢竟4字頭買板橋第一圈捷運站，又是最方便的捷運板南線，除了海山站，已沒有什麼其他機會了。」

▲吳夢麟表示，海山站商圈自住比例高，釋出量長期稀缺。（圖／東森房屋提供）

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