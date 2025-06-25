聯上營收年增10倍創歷史新高　40年老將總座：房市看不懂

▲聯上實業（4113）今（25）日舉行股東會，去年營收大爆發，衝高至57.15億元的歷史新高。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

聯上實業（4113）今（25）日舉行股東會，去年營收大爆發，衝高至57.15億元的歷史新高，年增10倍，會中並宣布發放0.85元現金股利。對未來房市看法，總經理鄭勝文直呼：「受整體經濟環境、中央政策及市場信心等多重因素影響，在房市已40年都看不懂。」

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聯上實業25日舉行股東會，董事長蘇永義不克參加，由總經理鄭勝文代表出席，鄭勝文會後受訪表示，下半年房市受整體經濟環境、中央政策及市場信心等多重因素影響，買氣難以預測，鄭勝文已在房市浸40年，也直呼「走勢看不懂」。

而近期陸續有建商開出讓利第一槍，鄭勝文表示，目前建築、地價成本高漲，價格大幅下調空間有限，預計房價將維持在「基本盤」水準，難有顯著鬆動，「建商無法輕易降價，市場也不至於崩盤。」

攤開財報，聯上實業2024年合併營收57.15億元，相較2023年營收5.18億元，出現10倍的大幅成長，創下有史以來歷史新高。至於EPS（每股純益）也出現成長達3.55元，獲利創近年新高，也比2023年的-0.69元，出現5.8倍的成長，會中宣布配發現金股利0.85元，也創歷年新高。

年份 營收 每股稅後純益 現金股利 2024 57.15 億 3.55 0.85 2023 5.18 億 -0.69 - 2022 8600 萬 -0.68 0.4 2021 14.39 億 0.63 0.3 2020 2.2 億 -0.5 -

▲聯上實業近年營收、股利。（ETtoday製表）

2024年主要入帳個案「聯上鉑麗」、「聯上海棠」、以及「聯上WE」3大案，合計總銷80億元，聯上發言人呂信杰表示，今年主要入帳個案「聯上鉑麗」餘屋、以及「聯上WE」挹注今年整體營收。

此外，並積極取得土地庫存，看好高雄發展，1月以總價約11.98億元、每坪189萬元，取得三民區高雄市民族二路、建國二路的631.62土地，聯上透露，目前土地還在規劃中，尚未確定開發時程。

今年計畫推案在高雄楠梓「世界極」總銷30億元、左營「聯上佐川」總銷28億元以及左營「聯上芯城」總銷40億元，台南則是精忠二村「聯上豐實」總銷45億元，均預計7月公開，合計總銷達143億元。

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