建商認讓利才有量　「微笑高鐵」放大招購屋送百萬豪裝

▲松益發建設「微笑高鐵」開出高雄讓利第一槍，6月起購屋送價值百萬元的全戶裝潢、全戶冷氣。（3D模擬圖／業者提供）

記者張雅雲／高雄報導

去年9月金龍風暴後買氣驟冷，開始有新案端出牛肉吸引民眾購屋。松益發建設「微笑高鐵」開出高雄讓利第一槍，6月起購屋送價值百萬元的全戶裝潢、全戶冷氣，並主打21~33坪市心輕總價，讓首購族可以輕鬆入主高鐵生活圈，來人成功增加1~2成。

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▲為了刺激成交量，降低年輕人購屋負擔，松益發6月起銷售中新案「微笑高鐵」，主打購屋就送價值百萬元的裝潢。（3D模擬圖／業者提供）

松益發建築集團總經理解智贏分析，去年央行祭出第七波信用管制後，房市觀望氣氛濃厚，近期買氣可用冷颼颼來形容，為了刺激成交量，降低年輕人購屋負擔，松益發開出讓利第一槍，6月起銷售中新案「微笑高鐵」，主打購屋就送價值百萬元的全戶裝潢。

▲購屋含裝潢可解決首購族買房後，還需額外準備一筆裝潢金的痛點。（圖／業者提供）

裝潢範圍從玄關到臥室，設計到冷氣一應俱全，交屋後只需提著一卡皮箱即可入住，實現年輕人「成家一次到位」的夢想。解智贏表示，此舉可解決首購族買房後，還需額外準備一筆裝潢金的痛點，直接省下百萬元以上，大幅降低財務壓力。

現場專案經理周維澤表示，裝潢範圍包含天地壁、Panasonic冷氣室內外機、沙發、茶几、床頭櫃及木作衣櫃等，接地氣的方案相對吸引自住客目光。周維澤透露，送裝潢方案從6月初就開始，近期已有小資族安心成家，成功刺激買氣，來人量也增加1~2成。

▲「微笑高鐵」低公設比約32%，坪數規劃21~33坪、2~3房。（圖／業者提供）

「微笑高鐵」位於高雄左營區高鐵特區，具備鄰近台積電、科技之心、新光三越左營店等地段優勢，生活機能相當發達，吸引不少科技人購屋。

為提高看屋客的購買意願，「微笑高鐵」祭出低首付、低總價的優惠，並採低公設比設計，坪數規劃21~33坪、2~3房，公設比32%，比起同坪數的大樓來說，能使用的室內實坪較高，搭配低自備購屋優惠，已購客可享訂簽5%、上樑5%、使照取得5%、交屋5%的輕鬆付款方式，一舉減少購屋負擔。



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