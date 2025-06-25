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【廣編】「村泉蒔美」正式動工　竹圍崛起銜接北市宜居新座標

▲▼ 竹圍,村泉蒔美,優質住宅,新案,開工,台北,宜居。（圖／村泉蒔美提供）

▲村泉蒔美於6/25舉行開工動土典體，由村泉建設董事長洪炳煌、遠創力行銷董事長張麗蓉以及簡俊卿建築師、營造工務沈道仁襄理、遠創力行銷張益昌行銷副總、中國信託不動產黃俊昌協理共同祈福。

圖、文／村泉蒔美提供

新北市竹圍生活圈再添優質住宅新案。村泉建設於6月25日上午吉時舉行「村泉蒔美」開工動土典禮，正式宣告工程進入工程實作階段。當日於基地現場舉行祈福儀式，村泉建設董事長洪炳煌主持動土儀式，現場邀請遠創力行銷董事長張麗蓉、建築規劃簡俊卿建築師等多位貴賓共襄盛舉，典禮隆重熱烈。

「村泉蒔美」基地緊鄰竹圍高中，距捷運紅線竹圍站僅步行距離，具備一站直達台北市的地段優勢，加上鄰近水岸與文教機能匯聚，以及近期北士科的住宅需求帶動捷運沿線，竹圍更是直取其地利優勢，更因其兼具自然與都會便利性，濃厚的文教質感更吸引不少家庭客詢問。村泉蒔美行銷協理林敏容表示，本案主力規劃為23-45坪 二至三房產品，對應雙北市場持續攀升的剛性自住與換屋需求，主打寬向建築與高機能配置，呼應新世代家庭的實質期待。

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在建築規劃上，村泉建設延續品牌對品質與美學的堅持，再度攜手豪宅推手簡俊卿建築師團隊，並邀請到大器聯合設計總監黃裕傑操刀，以Japandi風格詮釋自然與現代共融的生活美學。未來預計更將受惠淡江大橋、淡北道路等重大建設利多，為竹圍注入嶄新住宅能量。

關鍵字：竹圍村泉蒔美優質住宅新案開工台北宜居

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