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長虹營收創6年新高　李文造坦言：整體房市「供過於求」

記者項瀚／台北報導

長虹（5534）召開股東會，去年營收120.7億元創6年新高。長虹建設董事長李文造表示，在房市景氣不佳、地價未降的高基期下，暫不購地，並強調公司土地庫存充沛，可供未來10年穩定推案。此外他特別提到即將完工的「北士科商辦案」，透露該案引入一項超狂公設。

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▲▼長虹建設26日舉行114年股東常會，董事長李文造、總經理李耀中、財務長陳茂慶、獨立董事王玠琛出席。（圖／記者湯興漢攝）

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▲長虹（5534）召開股東會，會後董事長李文造接受媒體採訪。（圖／記者湯興漢攝）

長虹（5534）今（26日）召開股東會，承認2024年營收120.7億元、年增23%，並創下近6年新高。稅後淨利22.7億元、年增24%，EPS（稅後純益）7.85元，並通過配發5.5元現金股利。

長虹去年營收成長，主要來自於44億元新店「央泱長虹」、37億元台中「長虹天擎」、南港29億元「忠孝詠吉」3大案完工入帳，此外還有8億元工程收入、2.5億元租賃收入。

展望今年，長虹將有3筆新案完工，包括信義「松德長虹」、台中「長虹天韻」、林口「長虹雲創科技」，銷售順暢，合計完工量達100億元，明年更有250億元案量完工。

新推案方面，今年推出5大案，包括：大直「TOP31」、萬華「長虹MVP」、龜山「長虹擎山」、林口「長虹天聚」、林口「長虹雲創科技」合計總銷約340億元。

▲▼ 。（圖／長虹建設提供）

▲長虹建設去年營收寫下6年新高（單位：億元）。（表／記者項瀚製）

長虹建設董事長李文造表示：「公司土地庫存充沛，約達1500億元量體，其中6成住宅、4成商用，可供未來10年穩定推案，因此在當前經濟局勢不明、房市不景氣、地價未降的高基期下，先暫緩購地。」

李文造觀察：「目前成屋價格修正，預售未跌，但整體房市處於供過於求，呼籲政府政策要針對供需，盡量使其控制在平衡狀態，尤其希望政府取消限期18個月開工限制。」

談到供需問題，李文造表示，近年建商大舉投入商用市場，也出現供給量過多的現象，但長虹的推案地段佳，產品具有獨特性，對銷售仍頗具信心。

長虹手上的商用不動產開發案中，李文造特別提到「北士科案」。他說：「我們這個案子規劃地上24層，是目前北士科中僅次金仁寶的第二高樓，且地段精華，就在輝達的斜對面，目前已經落架，預計明年就會完工。」

至於價格方面，李文造表示，輝達進駐北士科後，帶動周邊房地產價格上漲，但對「長虹ICT」的開價尚未具體透露，僅表示：「輝達來之前，區域商用不動產單價約在85萬元。」

長虹建設總經理李耀中補充，「長虹ICT」會適度反應輝達進駐對區域的帶動，價格預計抓在9字頭，目前已有客戶洽談中，而該案的賣點很多，其中包括打造室內全場的籃球場，規劃在1樓裙樓中。

商仲業者、高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛分析，商辦大樓中規劃全場籃球場，可說是一大創舉，而這樣的設計規劃，也體現出「長虹ICT」的基地面積廣闊完整。

▲▼ 。（圖／長虹建設提供）

▲長虹建設「長虹ICT」商辦案將在明年完工。（圖／長虹建設提供）

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關鍵字：長虹長虹建設北士科商辦籃球場股東會李文造李耀中

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