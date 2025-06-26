千億台中捷運藍線正式動工　一表看懂建商沿線佈局

▲等了20年！台中捷運藍線今（26）日正式舉行動工典禮。（圖／記者陳筱惠翻攝）

記者陳筱惠／台中報導

等了20年！台中捷運藍線今（26）日正式舉行動工典禮，全長24.78公里，橫跨8個行政區、53個里，設置20座車站，從西側台中港出發，經沙鹿、龍井、中科、七期、中區，最終抵達東區新建國市場，總經費高達1615億元，預計2034年完工通車。

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台中目前僅一條捷運綠線，才累積載客量剛突破5000萬人次，台中市長盧秀燕表示：「藍線自1990年代即納入省府規劃，歷經多任市長、幾度停滯，如今『開不了工的終於開工』，市府也將持續推動七線齊發，早日完成台中捷運路網願景。」

捷運工程局指出，藍線包含8座高架車站與12座地下車站，機電工程今日已正式開工，土建工程將分3大標案辦理，預計陸續招標，沿線車站重點包含與綠線交會的B14市政府站、與台中火車站及轉運中心共構的B19站，未來將形塑捷運「金十字」主軸，串聯海線、核心商圈與東區生活圈，進一步提升轉乘效率與交通整合。

▲藍線的動工，不僅象徵市政工程的重要里程碑，也讓沿線房市出現新一輪布局熱潮。（圖／記者陳筱惠攝）

藍線的動工，不僅象徵市政工程的重要里程碑，也讓沿線房市出現新一輪布局熱潮，從台灣大道沿線的豪宅、高總價產品、七期政經中樞的地標型商辦，到海線生活圈的首購與自住案，包括達麗、忠泰、勤美、允將、興富發、久樘、精銳、櫻花建設等皆已提前卡位。

其中，位於七期核心、台灣大道第一排的「達麗拾穗」，329檔期公開後即於實價揭露中顯示28筆成交紀錄，最高單價達74萬元，鄰近市政府站與未來藍線交會點，雙捷優勢成為吸引小家庭與首購族搶進的關鍵。

商辦產品方面，中部唯一取得歐盟GRESB綠建築認證的「允將TST台灣之鑽」，與新光三越台中中港店、大遠百比鄰而居，距離藍線朝馬站（B13）僅一路之隔，預計2029年完工後將成為台中面向國際的地標性辦公大樓；去年11月時就已出現26樓240坪交易，單價107萬元，創中南部商辦新高。

同樣鄰近朝馬站的「興富發市政壹號廣場」，最大亮點為高端飯店品牌「安達仕酒店（Andaz Taichung）」正式進駐、首度插旗中台灣，並享有藍線朝馬站的交通優勢，成為七期商辦市場中的指標性門面。

轉向科博館生活圈，台中藍線B16「科博館站」周邊豪宅案備受注目，「忠泰老佛爺」建物規劃地上34層，坪數規劃70至140坪，勤美集團繼「勤美之森」後，在草悟道生活圈推出的全新代表作「勤美之真」，位於公益路與台灣大道交會口，步行約5至10分鐘即可抵達捷運藍線科博館站。

轉到海線房市，也因藍線動工再添熱度，沙鹿、龍井等區域持續成為推案重鎮，沙鹿南側區段則由精銳建設領軍，最新個案「精銳南斗路新案」基地面積1103坪，規劃15層住宅，總戶數81戶，主打38至44坪三至四房，屬近期沙鹿生活圈最令人期待的核心推案之一。

▲隨著藍線進入施工階段，通勤動線與區域機能將逐步成形，預期未來完工通車後，台中整體房市結構將迎來新一波重組。（圖／記者陳筱惠翻攝）

另外，龍井區亦有建商提前布局，櫻花建設於今年3月在龍社路推出全新案「櫻花向上之櫻」，鄰近捷運藍線B9東海別墅站，規劃26至44坪、2至4房產品，預計2027年第四季完工，瞄準藍線通車前的自住進場潮。

《住展雜誌》發言人陳炳辰指出：「隨著藍線進入施工階段，通勤動線與區域機能將逐步成形，預期未來完工通車後，台中整體房市結構將迎來新一波重組，從市中心高端住宅、商辦案到海線首購與換屋產品皆有所著墨，建商提前部署捷運紅利。」

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