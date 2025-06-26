ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

千億台中捷運藍線正式動工　一表看懂建商沿線佈局

▲▼捷運藍線動工 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲等了20年！台中捷運藍線今（26）日正式舉行動工典禮。（圖／記者陳筱惠翻攝）

記者陳筱惠／台中報導

等了20年！台中捷運藍線今（26）日正式舉行動工典禮，全長24.78公里，橫跨8個行政區、53個里，設置20座車站，從西側台中港出發，經沙鹿、龍井、中科、七期、中區，最終抵達東區新建國市場，總經費高達1615億元，預計2034年完工通車。

《地產詹哥老實說》EP263／放貸水位全滿！竹科工程師被裁還能貸？　內行：銀行「挑人下手」

[廣告]請繼續往下閱讀...

台中目前僅一條捷運綠線，才累積載客量剛突破5000萬人次，台中市長盧秀燕表示：「藍線自1990年代即納入省府規劃，歷經多任市長、幾度停滯，如今『開不了工的終於開工』，市府也將持續推動七線齊發，早日完成台中捷運路網願景。」

捷運工程局指出，藍線包含8座高架車站與12座地下車站，機電工程今日已正式開工，土建工程將分3大標案辦理，預計陸續招標，沿線車站重點包含與綠線交會的B14市政府站、與台中火車站及轉運中心共構的B19站，未來將形塑捷運「金十字」主軸，串聯海線、核心商圈與東區生活圈，進一步提升轉乘效率與交通整合。

▲▼ 捷運藍線 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲藍線的動工，不僅象徵市政工程的重要里程碑，也讓沿線房市出現新一輪布局熱潮。（圖／記者陳筱惠攝）

藍線的動工，不僅象徵市政工程的重要里程碑，也讓沿線房市出現新一輪布局熱潮，從台灣大道沿線的豪宅、高總價產品、七期政經中樞的地標型商辦，到海線生活圈的首購與自住案，包括達麗、忠泰、勤美、允將、興富發、久樘、精銳、櫻花建設等皆已提前卡位。

其中，位於七期核心、台灣大道第一排的「達麗拾穗」，329檔期公開後即於實價揭露中顯示28筆成交紀錄，最高單價達74萬元，鄰近市政府站與未來藍線交會點，雙捷優勢成為吸引小家庭與首購族搶進的關鍵。

商辦產品方面，中部唯一取得歐盟GRESB綠建築認證的「允將TST台灣之鑽」，與新光三越台中中港店、大遠百比鄰而居，距離藍線朝馬站（B13）僅一路之隔，預計2029年完工後將成為台中面向國際的地標性辦公大樓；去年11月時就已出現26樓240坪交易，單價107萬元，創中南部商辦新高。

▲▼ 。（圖／記者陳筱惠攝）

同樣鄰近朝馬站的「興富發市政壹號廣場」，最大亮點為高端飯店品牌「安達仕酒店（Andaz Taichung）」正式進駐、首度插旗中台灣，並享有藍線朝馬站的交通優勢，成為七期商辦市場中的指標性門面。

轉向科博館生活圈，台中藍線B16「科博館站」周邊豪宅案備受注目，「忠泰老佛爺」建物規劃地上34層，坪數規劃70至140坪，勤美集團繼「勤美之森」後，在草悟道生活圈推出的全新代表作「勤美之真」，位於公益路與台灣大道交會口，步行約5至10分鐘即可抵達捷運藍線科博館站。

轉到海線房市，也因藍線動工再添熱度，沙鹿、龍井等區域持續成為推案重鎮，沙鹿南側區段則由精銳建設領軍，最新個案「精銳南斗路新案」基地面積1103坪，規劃15層住宅，總戶數81戶，主打38至44坪三至四房，屬近期沙鹿生活圈最令人期待的核心推案之一。

▲▼捷運藍線動工 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲隨著藍線進入施工階段，通勤動線與區域機能將逐步成形，預期未來完工通車後，台中整體房市結構將迎來新一波重組。（圖／記者陳筱惠翻攝）

另外，龍井區亦有建商提前布局，櫻花建設於今年3月在龍社路推出全新案「櫻花向上之櫻」，鄰近捷運藍線B9東海別墅站，規劃26至44坪、2至4房產品，預計2027年第四季完工，瞄準藍線通車前的自住進場潮。

《住展雜誌》發言人陳炳辰指出：「隨著藍線進入施工階段，通勤動線與區域機能將逐步成形，預期未來完工通車後，台中整體房市結構將迎來新一波重組，從市中心高端住宅、商辦案到海線首購與換屋產品皆有所著墨，建商提前部署捷運紅利。」

《地產詹哥老實說》EP263／放貸水位全滿！竹科工程師被裁還能貸？　內行：銀行「挑人下手」

關鍵字：台中捷運藍線動工海線沙鹿龍井七期七線

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

桃園首件防災都更！拚2028重建　下波鎖定這3案

桃園市住宅及都市更新中心日前以「正光花園新城」海砂屋社區作為首件主導都更案，目前已有超過85％民眾支持，住都中心也透露，現在還有三處都更案已經取得多數住戶同意，未來會以公辦方式推動。

3分鐘前

賣不動！中國5月土地出讓收入創10年新低

外媒指出，中國房地產市場持續疲弱，導致土地出讓收入降至近十年新低，迫使當局加大支出力道以提振經濟，但也使預算赤字不斷擴大。

26分鐘前

台北教師會館改為「教師住宅」　月租15500元起

疫情期間因建物老舊暫停營業的「台北教師會館」，財團法人台灣省中小學校教職員福利文教基金會24日宣布已重新整修完成，未來將轉型為教師住宅，月租約1萬5500元，總計80戶，提供教職員承租。

1小時前

土地標售「每況愈下」　估價師：底價偏離市場行情

台中市政府今（26）日標售水湳經貿園區配餘地，開標結果不出市場所預料，正心不動產估價師事務所所長黃昭閔認為，市場不買單，令人感嘆的是房地這麼「慘」了，市政府的訂定底價策略，依然活在自己的世界裡「高不可攀」。

1小時前

45歲上班族轉當穩賺二房東　直言1房型才是寶

包租代管成近年來新興行業，然而真那麼好賺嗎？答案是不一定。一年前踏入包租代管業的房產達人艾德華說，必須要嚴控重新裝潢的成本，事實上，他也曾踩雷，因為成本控管不好必須靠其他好案源來彌補。那麼，成本該如何控管？

2小時前

租金翻倍收！大房東讚歎他的「鈔能力」　直接投資他公司當股東

年前，鍾元豪經歷與三十三位房東的溝通失敗、才拿到第一間房做二房東。而今他已建立起百人團隊、和超過八百間房源，房東們親眼見證鍾元豪的認真負責與專業，幾乎每一間房子「沒空置、沒客訴」。

2小時前

買下人生第一棟房「卻被1事煩炸」　一票人傻眼了！

一名網友前陣子買下人生第一間房子，沒想到卻發生讓他惱火的事，他透露，前屋主的信件不斷寄來，他明明多次反應通知仍未改善，氣得他PO網抱怨。對此，不少網友建議，「只要不是重要文件，直接丟掉就好了啊」、「其實就把它當作廣告信拿去丟就好了」。

2小時前

大門換電子鎖「會不會後悔？」　網友答案一面倒

現在有越來越多人使用電子鎖，這樣出門也不用擔心忘記帶鑰匙。近日就有網友發文透露，她其實很猶豫要不要把大門換成電子鎖，一方面覺得比較省時，但另一方面又怕不划算，有人換了電子鎖之後卻後悔的嗎？貼文曝光後，引起網友討論。

3小時前

房貸期數達317期平歷史新高　信義：30年房貸取代20年

2024年Q4全國平均房貸期數達317期（約26.4年），追平前一季的歷史新高紀錄。信義房屋專家表示，2年前期數還在297期，但從2023年Q3新青安上路後，購屋者的平均房貸期數就超過300期，使用30年期以上貸款的比重已高於20年期。

3小時前

電梯困人3大原因揭密　AI維保技術助降風險40%

近年新建工地大鬧「電梯荒」，顯示過去幾年建照量大，電梯產能供不應求。另外，電梯最受到民眾關注的議題之一，就是安全，業者統計困人事件的前3大主因，分別為門系統、控制系統、轎廂故障，而若透過智慧預測性維保服務，可精準識別並預警潛在風險。

4小時前

【奇怪求助】凌晨4點阿姨求開瓶蓋　騎士秒拒...網不解：新詐騙？

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

女離家1年　陽台被12台室外機..

大門換電子鎖「會後悔？」　網答..

4個月內搞定135戶！　北市都..

台中土地標脫率17%創低　張男..

放貸水位全滿！竹科工程師被裁還..

北市最後「貴族世家」熄燈　都更..

迎賓大廳竟是違建！公平會開罰建..

千億台中捷運藍線正式動工　一表..

新房被屎水浸泡　屋主崩潰：無法..

高雄標地驚現黑馬　林姓自然人8..

ETtoday房產雲

最新新聞more

桃園首件防災都更！下波鎖定這3..

中國5月土地出讓收入創10年新..

台北教師會館改為「教師住宅」　..

土地標售「每況愈下」　估價師：..

45歲上班族轉當穩賺二房東　直..

租金翻倍收！大房東讚歎他的「鈔..

買下人生第一棟房「卻被1事煩炸..

大門換電子鎖「會後悔？」　網答..

房貸期數達317期平歷史新高　..

電梯困人3大原因揭密　AI維保..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366