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房貸期數達317期平歷史新高　信義：30年房貸取代20年

▲▼臺灣銀行,金融,財經,投資,買賣,金融交易,台幣,存款,銀行業務,匯款,貸款。（圖／記者周宸亘攝）

▲2024年Q4全國平均房貸期數達317期（約26.4年），追平前一季的歷史新高紀錄。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者項瀚／綜合報導

2024年Q4全國平均房貸期數達317期（約26.4年），追平前一季的歷史新高紀錄。信義房屋專家表示，2年前期數還在297期，但從2023年Q3新青安上路後，購屋者的平均房貸期數就超過300期，使用30年期以上貸款的比重已高於20年期。

《地產詹哥老實說》EP263／放貸水位全滿！竹科工程師被裁還能貸？　內行：銀行「挑人下手」

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2024年Q4全國平均房貸期數達317期，追平前一季的歷史新高紀錄，回頭來看，2022年同期全國平均房貸期數還在297期以下，反映高房價環境下，民眾傾向拉長還款年限以減輕每月財務壓力。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示：「若20年與30年房貸的比例各半，平均期數約為300期（25年），但從2023年Q3新青安上路後，購屋者的平均房貸期數就超過300期，已經連續6季時間都在平均25年以上。」

曾敬德接著表示：「這也顯示使用30年期以上貸款的比重已高於20年期，甚至在新青安政策上路後，部分首購族選擇40年期房貸，延長還款期限以爭取更大資金靈活度。」

曾敬德表示：「由於房價上揚，透過長年期房貸一來可以減少每月還款壓力，二來每個月的月付金減少也有利銀行評估個人的收支比例，增加可以貸款的金額，長年期房貸會興起銀行態度也是關鍵，現在銀行對於30年期房貸的接受度也高。」

▲▼ 。（表／信義房屋提供）

▲各縣市房貸期數統計。（表／信義房屋提供）

進一步分析各區域數據，其中房貸期數以新竹縣居冠，平均期數達343期，約等同28.6年，其次新北、台中、台南、高雄、新竹市等地，平均皆逾27年。

《住展》雜誌發言人陳炳辰表示，新竹縣市貸款年期最高，主要有2大原因，首先是平均屋齡低，不超過30年，此外新竹有不少園區客，收入高，相對當地房價負擔較小，銀行也更願意給予更好的貸款條件。

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關鍵字：房貸貸款期數新青安信義房屋曾敬德住展陳炳辰

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