一家3口成過去式！　住商：新北、高雄小宅化最明顯

▲家庭人口數下降，小宅越來越夯。（示意圖／記者陳筱惠攝）



記者項瀚／綜合報導

家庭人口數下降，據Q1最新統計，設有戶籍住宅的平均人口數只有2.95人，創統計以來新低，也是首次跌破3人大關。這樣的現象，反應在小宅市場成為主流趨勢。

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住商機構根據內政部數據，2025年Ｑ1全台設有戶籍住宅平均僅只有2.95人，創下自2009年有紀錄以來歷史新低，也是首次跌破3人大關。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，家庭平均人口數持續下探，主要有3大原因。首先，傳統一家3口為主的家庭模式，隨著社會結構發生改變已成為過去式，加上房價高漲、人口少子化等因素，令不少縣市尤其是都會區，2人成家甚至單口成家者都不在少數。

再來，在小坪數需求面推波助瀾之下，令建商供給也逐漸以小坪數物件為主。最後，今年Q1適逢「囤房稅2.0」上路，有符合自用住家需求的多戶族群，會將物件給親屬辦理登記，導致少數人口的設籍戶數激增。

另觀察六都數據，以新北市、高雄市平均人口數達2.73、2.79人最低，僅有台中市平均人口高於3人。

▲六都暨全台設有戶籍住宅之平均人口數。（單位：人）。（圖／住商提供）

賴志昶認為：「新北市、高雄市年來皆有不少房市議題，新北有不少重劃區開發案，高雄則有科技產業進駐，皆吸引建商進駐，適逢近期市場小宅化，磁吸首購族、年輕小家庭移入，讓區域住宅平均人口數下滑。」

另外，賴志昶表示：「新北市、高雄市自疫情後都成為建商推案重鎮，吸引不少投資族群買房，近期大量交屋潮伴隨著囤房稅即將上路，令不少早期入手的置產族趕緊進行分戶，以至於每戶人口密度下滑不少。」

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德補充，從「每戶平均人口數」統計來看，2009年開始戶量首度跌破平均每戶3人，一路呈現減少趨勢，2015年跌破2.8人，去年6~8月剩下平均每戶2.51人持續創下新低；不過同時間戶數卻持續創高，2021年突破900萬戶後，去年則寫下934.3萬戶的歷史新高。

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