上半年移轉棟數狠摔26.6%　信義：全年面臨28萬棟保衛戰

▲上半年買賣移轉棟數10萬棟，年減幅度達27%，放眼全年，移轉可能出現近7年來首度跌破30萬棟。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

六都6月買賣移轉棟數出爐，上半年總計10萬棟，年減幅度達27%，放眼全年，移轉可能出現近7年來首度跌破30萬棟。6月六都移轉同樣年減24%，其中台中市交易量蒸發1/3最多。信義房屋專家表示能否守住28萬棟還是要看今年交屋移轉狀況。

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根據六都地政局公布建物買賣移轉棟數資料，上半年六都建物買賣移轉棟數10萬棟，年減幅度達27%，今年移轉可能出現近7年來首度跌破30萬棟，6月六都年減幅度達24%。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示：「3月房市雖有回溫跡象，4月又遇到關稅戰等外在事件衝擊，房市交易量都較去年同期出現明顯減少，以上半年年減超過2成初估，去年移轉35萬棟打8折，可能就剩下28萬棟，至於能否守住28萬棟還是要看今年交屋移轉狀況。」

▼ 六都6月、上半年買賣移展棟數表 。

區域 2025.6 2025.5 月變動 2024.6 年變動 2024上半年 2025上半年 年變動 台北市 2,037 1,732 +18% 2,619 -22% 15,456 11,748 -24% 新北市 4,211 4,816 -13% 5,369 -22% 33,090 23,013 -30% 桃園市 3,639 3,266 +11% 4,642 -22% 23,690 19,642 -17% 台中市 3,122 3,390 -8% 4,725 -34% 25,848 20,261 -22% 台南市 2,139 1,738 +23% 2,399 -11% 14,535 9,833 -32% 高雄市 2,947 2,254 +31% 4,048 -27% 23,879 15,705 -34% 六都總計 18,095 17,196 +5% 23,802 -24% 136,498 100,202 -27%

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示：「台中6月開始交屋潮暫歇，量能也隨之回落，尤其北屯區單月不到500戶，與過往單月可突破千戶的高峰期相比落差大，導致台中的量縮情況相對鮮明。」

▲台中6月開始交屋潮暫歇，量能也隨之回落，交易量年減1/3。（圖／記者陳筱惠攝）

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨認為：「目前已有部分建商打出讓利、降價等銷售手段，甚至在南部更傳出新案直接退還一定金額給已購戶，種種跡象已表明，新案市場面臨全台買氣冷颼颼，價格已出現下修力道，是否真能撼動全台市場，仍有待觀察。至於成屋市場，目前貸款排隊、延後撥款等現象仍存在，甚至殃及新青安市場，對目前剛需、首購買盤稱場的市場是一大硬傷。」

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