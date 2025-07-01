上半年移轉棟數狠摔26.6%　信義：全年面臨28萬棟保衛戰

▲上半年買賣移轉棟數10萬棟，年減幅度達27%，放眼全年，移轉可能出現近7年來首度跌破30萬棟。（圖／記者陳筱惠攝）
記者陳筱惠／台中報導
六都6月買賣移轉棟數出爐，上半年總計10萬棟，年減幅度達27%，放眼全年，移轉可能出現近7年來首度跌破30萬棟。6月六都移轉同樣年減24%，其中台中市交易量蒸發1/3最多。信義房屋專家表示能否守住28萬棟還是要看今年交屋移轉狀況。
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根據六都地政局公布建物買賣移轉棟數資料，上半年六都建物買賣移轉棟數10萬棟，年減幅度達27%，今年移轉可能出現近7年來首度跌破30萬棟，6月六都年減幅度達24%。
信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示：「3月房市雖有回溫跡象，4月又遇到關稅戰等外在事件衝擊，房市交易量都較去年同期出現明顯減少，以上半年年減超過2成初估，去年移轉35萬棟打8折，可能就剩下28萬棟，至於能否守住28萬棟還是要看今年交屋移轉狀況。」
▼ 六都6月、上半年買賣移展棟數表 。
|區域
|2025.6
|2025.5
|月變動
|2024.6
|年變動
|2024上半年
|2025上半年
|年變動
|台北市
|2,037
|1,732
|+18%
|2,619
|-22%
|15,456
|11,748
|-24%
|新北市
|4,211
|4,816
|-13%
|5,369
|-22%
|33,090
|23,013
|-30%
|桃園市
|3,639
|3,266
|+11%
|4,642
|-22%
|23,690
|19,642
|-17%
|台中市
|3,122
|3,390
|-8%
|4,725
|-34%
|25,848
|20,261
|-22%
|台南市
|2,139
|1,738
|+23%
|2,399
|-11%
|14,535
|9,833
|-32%
|高雄市
|2,947
|2,254
|+31%
|4,048
|-27%
|23,879
|15,705
|-34%
|六都總計
|18,095
|17,196
|+5%
|23,802
|-24%
|136,498
|100,202
|-27%
台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示：「台中6月開始交屋潮暫歇，量能也隨之回落，尤其北屯區單月不到500戶，與過往單月可突破千戶的高峰期相比落差大，導致台中的量縮情況相對鮮明。」
▲台中6月開始交屋潮暫歇，量能也隨之回落，交易量年減1/3。（圖／記者陳筱惠攝）
住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨認為：「目前已有部分建商打出讓利、降價等銷售手段，甚至在南部更傳出新案直接退還一定金額給已購戶，種種跡象已表明，新案市場面臨全台買氣冷颼颼，價格已出現下修力道，是否真能撼動全台市場，仍有待觀察。至於成屋市場，目前貸款排隊、延後撥款等現象仍存在，甚至殃及新青安市場，對目前剛需、首購買盤稱場的市場是一大硬傷。」
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