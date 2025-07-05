月薪5萬活在1坪50萬的城市　台中「矛盾之都」亮警燈

記者陳筱惠／台中報導

六都拼經濟，台中市表現尤其亮眼，然而，在這些亮眼資料背後，卻隱藏著一個不容忽視的現實：根據主計處薪情平台2023年統計，台中市的平均年薪僅為63.6萬元，換算月薪為5.3萬元，為六都最低，但台中房價直追新北，高房價、高經濟活動、高消費，讓「矛盾之都」的標籤在台中逐漸成形。

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▲《ETtoday新聞雲》找來3位在台中落地生根的7、8年級生，用市民角度解讀這座「矛盾城市」。（圖／記者陳筱惠攝）

台中，明明企業活動活絡、商機處處，但市民的實質所得卻未見同步提升，不論是百貨業瘋狂插旗，一間比一間豪華、大型餐廳、精品店接連進駐，公共建設齊發、交通建設同步，這座城市在快速成長的背後，台中市的平均年薪僅為63.6萬元，為六都最低。

▼ 2023年六都平均全年總薪資 。（資料來源：主計處薪情平台）

縣市 2023年六都平均全年總薪資 (萬元) 台北市 90.9 桃園市 74.6 新北市 67.8 台南市 69 高雄市 65.2 台中市 63.6

如何讓經濟紅利真正流向在地勞工與中產家庭，《ETtoday新聞雲》找來3位在台中落地生根的7、8年級生，用市民角度解讀這座「矛盾城市」。

處處繁榮，年輕人卻感嘆「薪水追不上物價與房價」，工作10年，單身、即將34歲的行政竺竺，在台中土生土長，每月薪資3萬元，目前因工作在台中市租屋，每月租金7000元，不含水電網路管理費，每月實際的居住成本約1萬元，直接吃掉薪水的1/3。

行政職的她說：「不敢想買房，現在的薪水存不到錢，沒有頭期款，剛出社會的時候有『幻想』過，後來覺得就算了。」她認為，當躺平族也很好，不要掙扎。連家人都認為過去幾萬元就能有個自己的小家，這個世代「房價太可怕」，長輩的期望也越來越低，現在只要照顧好自己就好。

▲台中公共建設齊發、交通建設同步，但市民的實質所得卻未見同步提升。（圖／記者陳筱惠攝）

記者進一步詢問，有沒有想過換份薪水高一點的工作，讓生活品質不局限於3萬元月薪，竺竺說：「如果換更高薪水的工作，會讓生活壓力更大，我想要多花一點自己的時間，做一些自己喜歡的事物。」

「但我也會擔心，年紀大了之後會不會房東不願意租。」那怎麼辦？竺竺說：「走一步算一步吧。」還在工作中的竺竺，記者詢問，你有沒有想對這個世代的「你們」說些什麼，她笑中略顯無奈的訴說：「活著就很辛苦了，努力活著！」

另一位，8年級生Ｌ小姐，中漂台中超過10年，在去年時，眼看房價高漲，「再不追就追不上了」，牙一咬簽約了一間1300萬元、權狀25坪的2房，她笑說：「我就是fomo族。」

Ｌ小姐薪資不低，年收入雖超過80萬元，相較台中市的平均年薪僅為63.6萬元，多出約20萬元，但無後援的她，獨自咬牙以信貸＋工作積蓄，all in進房地產。

▲雙貸族的Ｌ小姐再買完房後，在矛盾城市中，呈現另一種矛盾心態。（圖／記者陳筱惠攝）

雙貸族的Ｌ小姐再買完房後，在矛盾城市中，呈現另一種矛盾心態：「真的矛盾，買房是開心的事，但薪水上漲幅度不高，但每月繳交雙貸的壓力，明顯壓縮了生活品質，更捨不得出國。」

一定要買房嗎？Ｌ小姐坦言：「我也想過要去申請社宅，但以我的薪資，第一關每人每月薪資不得超過5.5萬元，我不符合資格。」過去租房每月1.3萬元、以及潛在的壓力與生活費，Ｌ小姐說：「我身邊的朋友大部分都是放棄買房，但我仍想拼一拼。」

但Ｌ小姐也說：「現在我的工作就是不能停，變成另一種壓力來源，說實話我希望房價下修盤整，就算我已經買房子了，我還是期待能有換屋的一天。」

那換屋族呢？7年級生J小姐、育有2子，一家四口住在2018年買進的房子，位於台中市鬧區，她說：「我們家有買房的經驗，但我同樣覺得現在的房子真的漲得太多了！」身為有享受到房價漲幅紅利的一群人，Ｊ小姐同樣相當無奈：「隨著小孩長大，換屋需求出現，即便房價有賺，要再買一間相同坪數的物件，是不可能的。」

▲換屋族的心聲「雖然有買很慶幸，但現況就是幾乎不可能再換屋」，示意圖非本人。（圖／記者陳筱惠攝）



「雖然有買很慶幸，但現況就是幾乎不可能再換屋，薪資跟20年前，沒有多多少，其實很悲哀。」Ｊ小姐說。

「我們雙薪家庭，買房這幾年來，隨著景氣變動，薪水增幅追不上，要靠受薪階級買房，『這個世代都不容易』。」，對於未來，43歲的Ｊ小姐更已經開始要考慮退休計畫，Ｊ小姐說：「我甚至想過把房子賣掉，搬去郊區，就是為了降低居住成本，但孩子還小呀。」三明治族群的壓力一覽無遺。

目前根據實價登錄統計，台中房價漲勢驚人，熱門區域如三屯區，中古屋市場每坪單價站穩40萬元，更何況面對工料雙漲的預售屋，50、60、70萬元已成常態，但購屋族普遍需面對房價衝破千萬門檻，即使首購族有新青安貸款政策支撐，依舊難掩門檻過高的事實。

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