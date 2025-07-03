台中進入雙蛋時代　信義：2熱門重劃區有潛力

▲台中市將迎來「雙巨蛋時代」，圖為台中水湳超巨蛋，預計於2030年完工。（圖／記者陳筱惠翻攝）

記者陳筱惠／台中報導

台中市將迎來「雙巨蛋時代」預計於2030年完工，2座巨蛋分別位於北屯14期重劃區與水湳經貿園區。信義房屋專家分析，2座巨蛋的共通點是皆位於台中「高度發展」的重劃區，帶動台中市房市及城市價值將迎來新一波成長動能。

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兩座巨蛋，一座位於14期重劃區、一座位於水湳經貿園區，其中14期重劃區街廓完整、機能完整自足，自住比例高，以中大型坪數的電梯社區與別墅為主。水湳經貿園區則以國際級經貿發展為主，多個大型建設規劃建設中，發展潛力無窮，目前區域內主要為預售案，主流產品為小坪數電梯大樓。

信義房屋崇德14期店專員鄧和庠指出：「14期重劃區為台中市最受矚目的重劃區之一，街廓完整、低密度規劃與高綠覆率，且同時具有四張犁商圈等傳統生活機能，自住比例高，並不乏有北部遷居至此的客群。」

▲台中巨蛋位於14期重劃區，提升台中市發展的動力。（圖／記者陳筱惠翻攝）

鄧和庠說明：「14期房價不算低，主要購屋族群為35~50歲的換屋族。區域內住宅產品多元，交易主流多為中大坪數產品，屋齡10~15年的中古屋，視坪數大小及建商品牌，單價落在43~59萬之間，成交總價約在2300~4000萬元，新案則已上看到每坪80萬元。」

另外，水湳超巨蛋所在地屬於水湳經貿園區「創研一」區段，該園區由台中市政府主導並與民間合作，定位為台中未來的經貿發展重心。信義房屋中二區協理王聖憲分析：「目前水湳經貿園區主要以預售案為主，其中面朝中央公園景觀的大坪數豪宅，總價為4000~7500萬元之間，主流產品則為小2房的電梯產品，總價約在2000~3000萬元之間，頗受喜好新屋的年輕首購族青睞。」



王聖憲總結：「兩座巨蛋場館帶動的不僅是城市公設話題，更提升台中市發展的動力。未來發展深具潛力，也適宜有意入駐的民眾在此時好好規劃，兩個區域無論在生活機能還是區段價值，都具高度成長動能。」

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