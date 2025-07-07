北市房市交易量縮24％　公寓價跌回去年1月水準

▲上半年北市房市交易量縮24%，房價也出現下跌，其中公寓產品跌最慘，房價跌回去年1月的水準。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

上半年北市房市交易量縮24%，房價也出現下跌，其中公寓產品跌最慘，房價跌回去年1月的水準。房仲表示，公寓跌幅最大不意外，主因是房貸年限短，另外3房不符合現代首購族偏好，總價高、月負擔重。

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台北市上半年移轉棟數年減24%，房價方面高點落在今年2月，最新綜合指數為128.39、月減1.5%，回跌到去年8月的水準。進一步觀察各型產品，占比最高的公寓類跌勢最大，跟去年8月相比，跌幅為4.8%，價格更已回落到去年1月。

▲台北市近2年6月各區建物買賣移轉棟數統計圖。（圖／北市仲介公會提供）

台北市不動產仲介經紀商業同業公會理事長蘇金城表示，公寓、小宅最早投降，在去年9月起跌，大樓則要到12月才跟進，可見第七波信用管制已應證「量先價行」的趨勢，把過去1年硬撐、虛漲的漲價逐步吐回。

蘇金城分析：「老公寓產品跌勢最重並不意外，因為這類產品多數屋齡已超過40年，不但房貸年限短、總價高、月付金壓力大，加上3房格局不符合現代首購族偏好，吸引力大不如前。」

另外，蘇金城表示：「原本部分地區有重建預期，但近來缺工缺料、推案速度趨緩，讓重建題材失色，公寓價格自然承壓，成為本波修正的領跌者。」

面對目前價、量雙雙下滑的情況，蘇金城建議：「2023年底因新青安政策帶來的特殊熱度已消退，當前正是近七年來難得的議價入市窗口，具備自用、置產需求的買方應審慎評估、積極掌握時機。」

永慶房產集團業務總經理葉凌棋補充，台北市預售每坪均價121.6萬元、中古屋78.9萬元，價差超過5成，差距不小，觀察整體委售量對比去年6月僅增加19%，其他縣市則都增加3成以上，顯示蛋黃區房市表現相對穩定。

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