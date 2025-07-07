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多縣市送建商「續命丹」 　專家憂：買氣降溫困局難解

▲▼ 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲近日台中、桃園、彰化縣市政府准許開發商將近2年取得的建照，自動再延長建築期限2年，被視為建商「續命丹」。（圖／記者陳筱惠翻攝）

記者陳筱惠／台中報導

近日台中、桃園、彰化縣市政府准許開發商將近2年取得的建照，自動再延長建築期限2年，被視為建商「續命丹」。營建業者坦言，這是為了保護中小型開發商，專家則認為，建照展延雖然與18個月必須開工並無相違背，只是暫緩資金壓力。

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「續命丹」議題成為各大理財專家的討論話題，其中，粉絲專頁《三明治先生的理財筆記》就指出，房市買氣真的降溫了，他解釋：「蓋房子需要建造執照，一般而言視樓層數增加，大多是2~3年不等的時限，在建築法裡面原本就有1年的展延期，但當超過展延後的期限時，這張建照就失效了，得重新申請。」

《三明治先生的理財筆記》指出，建築業是高度財務槓桿的行業，建商若通常以每坪20萬元的成本（含土地與興建）投入，期待以每坪25~30萬元出售，但資金常被卡住2至3年。為加速資金流轉，多數建商會在購地與取得建照後貸款，再以銷售資金滾動下一案場。

▲▼營建業缺工無解。（圖／記者陳筱惠攝）

▲建照展延雖然與18個月必須開工並無相違背，但實際上對於購屋族來說，等於變相的交屋再延期，建築期限延長確實緩解部分建商資金壓力。（圖／記者陳筱惠攝）

但若買氣轉弱，資金鏈將面臨壓力，導致案場被迫延後。近期桃園、台中、彰化等縣市，一口氣給予建商建照自動延長2年，顯示業者資金壓力已相當嚴峻。與疫情期間一年一年展延不同，此次一次給足2年，凸顯建商已無法再承受。政策雖引發爭議，卻也可能是政府能做的最後一招。

實際上早在去年，就有不少縣市政府如高雄市、嘉義縣市、基隆市發布類似公告，並非台中、桃園、彰化縣市的獨有做法。

營建業者坦言：「現在不少建商即使握有建照展延優勢，但仍搶著加快工程進度、竣工交屋，因為貸款審查趨嚴，資金壓力大，只能盡快完工回收資金。特別是趕在年底前交屋，否則一旦跨年度，還得面臨土增稅問題。」

業者也指出，雖然建照展延2年的政策，被視為中小型建商的「續命丹」，但若市場買氣遲遲未回溫，仍無法真正解決根本的資金周轉難題。

《住展》雜誌發言人陳炳辰則認為：「建照展延雖然與18個月必須開工並無相違背，但實際上對於購屋族來說，等於變相的交屋再延期，建築期限延長確實緩解部分建商資金壓力，但目前全台房市盤整仍是主要趨勢，『續命丹』是否會變成催命符，還有待觀察。」

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關鍵字：政策調整建商建築期限房市資金壓力續命丹

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