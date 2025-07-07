【廣編】實力建築深獲肯定　「陽明第一廳」盛大歡慶400戶住戶共襄盛舉

▲「陽明第一廳」完工慶典吸引400位住戶熱情參與，現場提供豐盛點心饗宴，展現城揚建設品牌對社區生活品質的用心。

圖、文／陽明第一廳提供

在房市受到限貸政策影響的氛圍中，高雄三民區的指標建案「陽明第一廳」卻以亮眼交屋表現逆勢而行，於7月5日舉辦盛大完工慶祝活動，吸引超過400位住戶參與，同時慶賀榮獲2025建築園冶獎，現場氣氛熱烈，堪稱今年高雄社區活動的亮點之一。

陽明第一廳坐落於陽明國中優質學區，擁有陽明路上罕見的千坪基地規模，規劃單層四戶雙電梯與酒店式公設，搭配成熟生活機能，自推案以來深受換屋族群青睞，成功銷售逾200戶，顯示市場對品牌與產品力的高度信任。

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▲「陽明第一廳」完工慶典當日，住戶悠閒坐於社區水岸平台，享受綠意與親子共讀時光，展現社區生活的質感與溫度。

完工活動當天開放全區公設，從健身房、KTV到兒童遊戲區全面啟用，並安排樂團表演、親子互動、調酒體驗與西式餐點，營造出輕鬆愉悅的社區氛圍。現場最吸睛的摸彩活動，祭出包括65吋電視、Dyson吹風機與吸塵器、小米掃拖機器人等100份高價好禮，驚喜連連、掌聲不斷，凝聚新住戶間的情誼。

陽明第一廳透過這場活動不僅慶祝完工，更象徵品牌在生活面向的用心經營，為陽明學區注入嶄新生活力道。對參與住戶而言，這不只是交屋，更是一段質感生活的美好開端。