永和「鋼琴豪宅」頂樓創價交易　在地人無貸款當康康鄰居

▲永和豪宅「天琴」過去傳出不少名人住戶，其中康康還不只有1戶。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

永和豪宅「天琴」過去傳出不少名人住戶，其中康康還不只有1戶，該社區雖屋齡24年，但獨特的建築外觀加上河景第一排，仍具指標性。近期該社區頂層樓中樓戶以6300萬元無貸款交易，為近1年永和第三筆6000萬元以上豪宅交易。

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永和豪宅「天琴」外觀呈現鋼琴樣態，座落河景第一排，樓高29層，屬當地早期的指標豪宅，有許多藝人都入手，包括康康、戈偉如等。

曾有媒體報導，康康還不只有1戶，且很喜歡該社區寧靜居家生活，住在高樓層的他，最喜歡在晚上享受新店溪浪漫夜景。

近期實價揭露，「天琴」頂層28、29樓的樓中樓戶交易，總價9843萬元，為該社區實登以來最高總價交易，權狀111.5坪，拆算單價62.8萬元，也逼近社區歷史新高價。經查謄本，買方戶籍登記在永和巷弄內的公寓中，以無貸款買進，財力雄厚。

大家房屋永和永安捷運加盟店東林明賜表示：「天琴雖然屋齡達24年，但仍有氣派感，中高樓層景觀視野無敵，且公設比25%也相對於新建案實惠，產品具稀有性，釋出量不多。」

至於本次成交的頂樓戶，林明賜表示：「樓中樓戶更是稀有中的稀有，由於坪數大、總價高，成交單價6字頭符合行情，事實上6千多萬元在永和買20年以上大樓確實罕見。」

▲近1年永和有3筆破6000萬元的豪宅交易。（表／記者項瀚製）

林明賜補充，永和大坪數的豪宅交易，大多是屋齡較年輕的社區，像是「三輝雙子星」、「吉美一品花園」屋齡都在10年內，成交單價落在75~85萬元。

中信房屋研展室副理莊思敏表示：「新北市總價過6000萬元豪宅，限貸3成，等於至少要拿出4200萬元以上現金，買方具有一定的資產條件，且觀察新北市這類型物件，主要不脫高樓層景觀、品牌建商的兩大條件，包括在永和、三重等地都是如此。」

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