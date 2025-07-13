北市下半年見4.5萬坪商辦供給　專家點名2產品租金恐走跌

▲下半年台北市將出現4.5萬坪新商辦供給。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

下半年台北市將出現4.5萬坪新商辦供給，商仲專家分析，一些屋齡超過20年、又較缺乏管理與硬體升級的商辦，租金可能出現修正。另外，由於南港崛起，供給逐漸增多，在交通條件出色的前提下，內科租金行情也有所修正。

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仲量聯行觀察，受對等關稅政策、新台幣升值雙重壓力影響，企業延續審慎態度，在辦公室租賃、資產配置上皆採取保守策略，Q2北市A級辦公市場總成交量為7020坪，2025上半年累計達2萬258坪，較去年同期減少17%。

同時，台灣整體商用不動產買賣市場上半年累計交易金額為1427億元，較去年同期下滑9%，反映企業決策週期拉長、租賃市場動能趨緩，市場觀望氣氛明顯升高。

值得留意的是，北市A辦租賃交易過去以300~500坪為主力，但Q2統計顯示小於200坪的小單位成交占比高達48%，相較之下700坪以上的大坪數成交占比較上季顯著下降11%。

仲量聯行董事總經理侯文信表示：「商務中心、共享空間等彈性場域的租賃交易件數也較以往顯著增加，企業面對大規模搬遷案、擴編決策更為保守，同時反映企業在不確定性下傾向採取空間靈活化策略。」

另外，仲量聯行觀察，北市商辦空置率走升，核心商業區上升0.3%至6.7%。而放眼整個台北市，下半年將新增約4.5萬坪商辦供給，整體空置率恐怕會再增加。

▲仲量聯行舉辦2025年第二季市場記者會 。（圖／記者項瀚攝）

租金方面，侯文信指出：「台北市新釋出的商辦租金單價，基本都在3千元以上，信義計畫區A級地段則達4~5千水準，而隨未來北市大量供給釋出，首當其衝的是較缺乏硬體升級、管理品質且屋齡達20年以上的物件，其租金價碼可能進一步下滑。」

此外，侯文信也提到內科，該區租金Q2租金價碼下修3%。他分析：「內科交通環境仍是抗性，且南港供給逐漸釋出，且比較不塞車。又有高鐵加持，會吸引部分內科的企業，目前南港租金價碼已超越內科。」

仲量聯行商業不動產部副總經理游淑芬補充：「面對下季大量新供給入市，業主需及早調整租賃策略，例如延長免租期、提供彈性租期與裝修方案，才能維持競爭力與出租表現，同時租戶在議價上將擁有更大空間，爭取租金優惠與彈性條件的能力相對提升。」

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