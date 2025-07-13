ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

北市下半年見4.5萬坪商辦供給　專家點名2產品租金恐走跌

▲▼ 仲量聯行 。（圖／記者項瀚攝）

▲下半年台北市將出現4.5萬坪新商辦供給。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

下半年台北市將出現4.5萬坪新商辦供給，商仲專家分析，一些屋齡超過20年、又較缺乏管理與硬體升級的商辦，租金可能出現修正。另外，由於南港崛起，供給逐漸增多，在交通條件出色的前提下，內科租金行情也有所修正。

《地產詹哥老實說》EP263／放貸水位全滿！竹科工程師被裁還能貸？　內行：銀行「挑人下手」

[廣告]請繼續往下閱讀...

仲量聯行觀察，受對等關稅政策、新台幣升值雙重壓力影響，企業延續審慎態度，在辦公室租賃、資產配置上皆採取保守策略，Q2北市A級辦公市場總成交量為7020坪，2025上半年累計達2萬258坪，較去年同期減少17%。

同時，台灣整體商用不動產買賣市場上半年累計交易金額為1427億元，較去年同期下滑9%，反映企業決策週期拉長、租賃市場動能趨緩，市場觀望氣氛明顯升高。

值得留意的是，北市A辦租賃交易過去以300~500坪為主力，但Q2統計顯示小於200坪的小單位成交占比高達48%，相較之下700坪以上的大坪數成交占比較上季顯著下降11%。

仲量聯行董事總經理侯文信表示：「商務中心、共享空間等彈性場域的租賃交易件數也較以往顯著增加，企業面對大規模搬遷案、擴編決策更為保守，同時反映企業在不確定性下傾向採取空間靈活化策略。」

另外，仲量聯行觀察，北市商辦空置率走升，核心商業區上升0.3%至6.7%。而放眼整個台北市，下半年將新增約4.5萬坪商辦供給，整體空置率恐怕會再增加。

▲▼ 仲量聯行 。（圖／記者項瀚攝）

▲仲量聯行舉辦2025年第二季市場記者會 。（圖／記者項瀚攝）

租金方面，侯文信指出：「台北市新釋出的商辦租金單價，基本都在3千元以上，信義計畫區A級地段則達4~5千水準，而隨未來北市大量供給釋出，首當其衝的是較缺乏硬體升級、管理品質且屋齡達20年以上的物件，其租金價碼可能進一步下滑。」

此外，侯文信也提到內科，該區租金Q2租金價碼下修3%。他分析：「內科交通環境仍是抗性，且南港供給逐漸釋出，且比較不塞車。又有高鐵加持，會吸引部分內科的企業，目前南港租金價碼已超越內科。」

仲量聯行商業不動產部副總經理游淑芬補充：「面對下季大量新供給入市，業主需及早調整租賃策略，例如延長免租期、提供彈性租期與裝修方案，才能維持競爭力與出租表現，同時租戶在議價上將擁有更大空間，爭取租金優惠與彈性條件的能力相對提升。」

《地產詹哥老實說》EP263／放貸水位全滿！竹科工程師被裁還能貸？　內行：銀行「挑人下手」

關鍵字：仲量聯行商辦台北市租金下跌空置率侯文信辦公室

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

2大密技攻下2400件法拍屋　73歲拚出上億身價

73歲的黃正雄在法拍界打滾36年，經手逾2,400件房屋、土地、持分等物件，疑難雜症都能化解，被房地產同業封為法拍教父，「一般人會恐懼法院、法官，不敢投入法拍市場，其實越少人做的生意，利潤越高。」黃正雄說，出來做生意要選對行業且有利可圖，才能致富，而房地產行業中，法拍屋的起拍價是市價打6～8折，價差空間大，多年來他看準黃金地段、逢低買進，拚出上億身價。

3分鐘前

三蘆房市交易量跌75%　「熱點大公開」專家揭首購新寵

買賣實價登錄資料顯示，三重和蘆洲區的交易量縮減約75%，交易量萎縮與房價拉鋸，再加上新青安房貸政策，「總價1500萬元以下的低總價物件」成為首購族的焦點。三重地政事務所主任許才仁也提醒，民眾在購屋時除了篩選各項條件外，應於事前審慎評估符合自身財務能力與房貸負擔能力。

22分鐘前

女力崛起！5年增逾3.6萬土地擁有者　品牌建商搶推友善設計

隨著家庭購屋結構轉變，女性購屋者的參與度持續升高，不僅在看屋、比較到最終決策過程中扮演關鍵角色，甚至成為置產主導者。根據數據，全台女性獨立擁有土地，5年間增加逾3.6萬人。在「她經濟」趨勢下，中部不少品牌建商，轉向貼近女性需求的產品設計。

32分鐘前

台中大雅預售屋「破6字頭」！他嘆學弟難了：難怪大家都想躺平

台積電規劃在中科台中二期園區設立新廠，計畫投資上兆元打造先進製程產線，大雅作為中科園區門戶首站，受惠明顯，地價與房價雙雙水漲船高。就有網友發現大雅已經有預售案飆破6字頭，不禁直呼「是要逼死誰啦？學弟越來越難買房了，難怪大家都想躺平了。」

45分鐘前

男友邀同居「每月付3000房租」再提1要求　她猶豫了！全場勸退

不少情侶結婚前會先同居，以了解彼此的生活習慣，以免婚後後悔就來不及了，有網友指出，預計之後會住進男友家，男友提出「每月酌收2000至3000元」的費用，她感覺有點怪，便提議出水電費，雙方達成共識後，男友又要原PO出2400元的管理費，貼文掀起熱論。

1小時前

在台北工作！買房選在「林口 or 三峽？」　網點出1問題：懷疑人生

買房前一定要衡量自身經濟能力，近日就有網友發文表示，他一直有在看房，本來鎖定新北的蛋黃區，但看了價格後不得不放棄，之後則考慮林口、三峽北大特區，但價格也已經漲起來了，因此他就想知道，有經驗的大家會買在哪呢？貼文曝光後，引起討論。

1小時前

983億重大建設拍板　「外圍的外圍」2字頭價成焦點

國發會9日審查通過「高雄—屏東間東西向第2條快速公路」（高屏2快）建設，該快速公路為銜接國3、國7號與1號的關鍵路廊，預計2032年完工。在地表示，鄰近交流道的大樹區，周邊2字頭房價隨之受到注目。

2小時前

月收入5萬「看中800萬房」會太吃力？網搖頭：越級打怪了

一名網友發文表示，她近期看了一間800萬元左右的房子，她現在的月收入有5萬多元，有意貸8成，這樣成功的機會高嗎？如果一個月要負擔3萬元的貸款，是能下手的嗎？貼文曝光後，引起討論，信義房屋專家則認為，這樣一個月要負擔約2.5萬元，其實有點緊。

4小時前

高雄「最擠區」每公里住2.5萬人　房價3年漲18%

人口數一項被視為房價發展指標，根據統計，高雄新興區4.9萬人，每平方公里就有2萬5069人，為高雄人口密度最擠的一區，緊接著是苓雅、三民區，分居2、3名。信義房屋專家表示，供需造成房價上漲。

4小時前

北市下半年見4.5萬坪商辦供給　專家點名2產品租金恐走跌

下半年台北市將出現4.5萬坪新商辦供給，商仲專家分析，一些屋齡超過20年、又較缺乏管理與硬體升級的商辦，租金可能出現修正。另外，由於南港崛起，供給逐漸增多，在交通條件出色的前提下，內科租金行情也有所修正。

6小時前

斷交西羅殿百年情誼沒了　普濟殿總幹事洪忠義爆氣怒噴

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

寶佳降價15~20%是空包彈！..

62年老牌西餐廳常客老化　老闆..

想住淡水新市鎮　網點名1類人可..

新竹「66年薑母鴨」賣掉　在地..

月收入5萬「看中800萬房」會..

高雄「最擠區」每公里住2.5萬..

七期豪宅帝王戶　清水富豪晚買1..

日本福地宅「1坪賣台幣140萬..

裝潢完準備喬遷！她返家一看「整..

中和360坪辦公室上億交易　1..

ETtoday房產雲

最新新聞more

2大密技攻下2400件法拍屋　..

三蘆房市交易熱點曝　揭首購新寵

女力崛起！5年增逾3.6萬土地..

台中大雅預售「破6字頭」！他嘆..

男友邀同居「每月付3000房租..

買房選在「林口 or 三峽？」..

983億重大建設拍板　「外圍的..

月收入5萬「看中800萬房」會..

高雄「最擠區」每公里住2.5萬..

北市下半年見4.5萬坪商辦供給..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366