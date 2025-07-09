「在地版」小北百貨熄燈　店家不捨：32年市話3分鐘停用

▲開店近30年的「大慶五金百貨」堪稱是台南在地版小北百貨，近期熄燈，被網友直呼時代的眼淚。（圖／翻攝自Facebook／大慶百貨五金）

記者張雅雲／高雄報導

開店近30年的「大慶五金百貨」堪稱是台南在地版小北百貨，位於安南區，沒想到近期無預警熄燈，店家自曝「一個市話號碼用了32年，3分鐘就停掉，捨不得啊」，被網友直呼時代的眼淚。信義房屋專家表示，該區受惠北外環道將完工，區域房市需求穩定成長。

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「大慶百貨五金」位於台南安南區安和路一段，在當地開店近30年，主打物美價廉，堪稱「在地版」小北百貨，沒想到近期結束營業，店家在粉專自曝「1個市話號碼用了32年，3分鐘的時間就停掉了，捨不得啊。」引來網友直呼是「時代的眼淚」。

據了解，該店未保存登記，在地仲介透露，結束營業原因應與租金無關，研判是消費習慣轉變加上老闆想休息，預估重新招租月租金3萬元上下。

台灣房屋東門特許加盟店長蔡裕荏分析，安和路一段沿線商家林立，生活圈發展成熟，早期以自住客為主，受惠安和路一段為串聯永康及安南區的交通要道，除安南區在地客外，目前該區也有不少和順工業區及鄰近的永康、史博館的南科產業鏈工程師購屋。

▲安和路一段為串聯永康及安南區的交通要道，加速區域人口移入。（圖／記者張雅雲攝）

信義房屋安南海佃店店長鍾尚哲表示，2027年北外環快速道路2期完工後，將進一步提升區域交通便利性，帶動安和路商圈發展潛力。

鍾尚哲表示，該區1樓店面租金行情單價每坪約1200元，視店面條件及位置而定。該區主力以透天住宅為主，屋齡約40年以上，屋況若未整修，地坪25~28坪，總價約700~800萬元，大樓產品相對稀少，屋齡5年內大樓，每坪成交價約26~28萬元，吸引首購族入手，加速區域人口移入。

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