旗津最貴店面1.38億求售　在地：租金40萬↑才有搞頭

▲近期旗津輪渡站附近的整棟透天，開出1.38億元求售，是旗津有史以來最貴透天店面。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

旗津擁有蔚藍海岸線與黑沙灘，是高雄熱門觀光景點，每年都有大批遊客到訪，近期輪渡站附近的整棟透天，開出1.38億元求售，是旗津有史以來最貴透天店面。專家表示，「店霸」特色可吸引特定買家，投報率成為關鍵考量因素。

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旗津有豐富自然資源，一向是高雄知名的觀光勝地，最熱鬧的廟前街，以海鮮餐廳、熱炒店、紀念品店居多，店面價格不菲。

有店面開出1.38億元出售，根據銷售資料顯示，該物件正對輪渡站，為地上6樓透天，屋齡44年，地坪102坪、建坪509.5坪，目前穩定收租中，租金金額未透露，是旗津有史以來開價最高的透店。

除該棟1.38億元的天價物件外，在地房仲透露，旗津老街目前也有1間透天店面，開價1.36億元出售，地坪169坪，主建物則為45坪，月租14萬元，換算投報率1.2%，因總價較高，待售期拉長，從2018年出售至今，現階段旗津共有2店面開價破億元，十分挑人買。

▲旗津店面釋出量少，難以單純用「行情」衡量，根據實登，最近1筆廟前路的交易也已經是6年前。（圖／記者張雅雲攝）

台灣房屋亞洲新灣區加盟店東劉宜昀表示，正廟前路店面單坪地價行情約落在110~130萬元，若只有建物產權，每年需繳納地租，單坪約為30~50萬元。不過旗津店面釋出量少，難以單純用「行情」衡量，根據實登，最近1筆廟前路的交易也已經是6年前。

若以旗津有實價登錄以來的資料來看，交易總價最高的透天店面為1億元，近1年住家成交總價都不超過1000萬元，破億店面購屋門檻高。

劉宜昀說：「結合觀光效應與在地餐飲需求，未來在收租投資方面具有相當潛力，像景觀餐廳、在地冰店等店家可營業至3樓，加上外牆廣告收益，月租金達40萬元以上就具置產潛力，若租金落在10~20萬元，該投報率要成交恐怕有難度。」

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