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大直指標豪宅房價創新低　香港富商砸1.75億無貸款收

▲▼ 大直豪宅 。（圖／記者項瀚攝）

▲大直指標豪宅「輕井澤」3樓戶以1.75億元轉手，買方推測是香港富商霍廣行。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

大直指標豪宅「輕井澤」3樓戶以1.75億元轉手，買方推測是香港富商霍廣行，他在香港賽馬界相當出名，本次以無貸款購置豪宅，顯示財力雄厚。而本次交易單價155萬元，創下社區歷史新低，房仲分析主要與3大原因有關。

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近期實價揭露，大直指標豪宅「輕井澤」3樓戶以1.75億元交易，權狀約123坪，拆算單價155萬元，創下社區歷史新低價。經查謄本，買方為黃、霍姓自然人，顯示為外籍人口。

經查2人的戶籍登記地，同時也是霍氏資料研究公司登記地，負責人為霍廣行，推測他就是買家。霍廣行為香港富商，在香港賽馬圈相當有名，曾是壹傳媒董事，並投身證券業多年，事業相當成功。

本次3樓戶成交單價155萬元創社區新低，反觀2019年時同為3樓的另一戶單價為183萬元，這顯示社區行情走跌嗎？

住商不動產台北大直加盟店東王為立表示：「兩戶都沒河景，條件差不多，但成交單價155萬元符合行情，反而是2019年的交易價碼偏高了，該社區高樓層戶別成交單價約180~200萬元，周圍像是帝景系列具河景戶別單價也在180萬元附近。」

王為立表示，「輕井澤」雖然屋齡22年，但為大直相當具有代表性的豪宅，名人住戶多，社區維護佳，雖然最大賣點是河景，但其他戶別若價格合適，仍能吸引買方關注。

▲▼ 。（表／記者項瀚製）

▲大直指標豪宅「輕井澤」歷年成交紀錄整理。（表／記者項瀚製）

不過，聯勝房屋專任委託部經理陳泰源認為，本次「輕井澤」3樓成交單價155萬元稍微低於行情，可能的主要原因有3，首先是房市大環境不佳，第二是該戶只有1車位，對這種大坪數、上億元的豪宅來說，是一大抗性。

第三，陳泰源表示，在如今限貸重重的環境中，交屋流程往往拖得很長，而本次交易買方身份特殊，資金雄厚，以無貸款購入，這對屋主來說夠「阿莎力」、夠快速，可能也是成交價格稍微壓低的原因之一。

整體來說，台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐補充，近年豪宅動能低，加上居住10多年的屋況多少需要重新裝潢，不少中古屋主也會興起大換小、一換二的換屋規劃，而對於接手屋主而言，原裝潢較不具價值，打掉重練的花費也不斐，因此相對新豪宅，中古豪宅價格顯得不太吃香。

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關鍵字：輕井澤大直豪宅水岸房價香港霍廣行住商不動產陳泰源台灣房屋張旭嵐

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