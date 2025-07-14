大直指標豪宅房價創新低　香港富商砸1.75億無貸款收

▲大直指標豪宅「輕井澤」3樓戶以1.75億元轉手，買方推測是香港富商霍廣行。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

大直指標豪宅「輕井澤」3樓戶以1.75億元轉手，買方推測是香港富商霍廣行，他在香港賽馬界相當出名，本次以無貸款購置豪宅，顯示財力雄厚。而本次交易單價155萬元，創下社區歷史新低，房仲分析主要與3大原因有關。

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近期實價揭露，大直指標豪宅「輕井澤」3樓戶以1.75億元交易，權狀約123坪，拆算單價155萬元，創下社區歷史新低價。經查謄本，買方為黃、霍姓自然人，顯示為外籍人口。

經查2人的戶籍登記地，同時也是霍氏資料研究公司登記地，負責人為霍廣行，推測他就是買家。霍廣行為香港富商，在香港賽馬圈相當有名，曾是壹傳媒董事，並投身證券業多年，事業相當成功。

本次3樓戶成交單價155萬元創社區新低，反觀2019年時同為3樓的另一戶單價為183萬元，這顯示社區行情走跌嗎？

住商不動產台北大直加盟店東王為立表示：「兩戶都沒河景，條件差不多，但成交單價155萬元符合行情，反而是2019年的交易價碼偏高了，該社區高樓層戶別成交單價約180~200萬元，周圍像是帝景系列具河景戶別單價也在180萬元附近。」

王為立表示，「輕井澤」雖然屋齡22年，但為大直相當具有代表性的豪宅，名人住戶多，社區維護佳，雖然最大賣點是河景，但其他戶別若價格合適，仍能吸引買方關注。





▲大直指標豪宅「輕井澤」歷年成交紀錄整理。（表／記者項瀚製）

不過，聯勝房屋專任委託部經理陳泰源認為，本次「輕井澤」3樓成交單價155萬元稍微低於行情，可能的主要原因有3，首先是房市大環境不佳，第二是該戶只有1車位，對這種大坪數、上億元的豪宅來說，是一大抗性。

第三，陳泰源表示，在如今限貸重重的環境中，交屋流程往往拖得很長，而本次交易買方身份特殊，資金雄厚，以無貸款購入，這對屋主來說夠「阿莎力」、夠快速，可能也是成交價格稍微壓低的原因之一。

整體來說，台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐補充，近年豪宅動能低，加上居住10多年的屋況多少需要重新裝潢，不少中古屋主也會興起大換小、一換二的換屋規劃，而對於接手屋主而言，原裝潢較不具價值，打掉重練的花費也不斐，因此相對新豪宅，中古豪宅價格顯得不太吃香。

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