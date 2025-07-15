「紅姐」爆紅變迷因　鳳山撞名冰店被狂留4字

▲「紅姐」爆紅變迷因，高雄也有1間「紅姐的時光冰城」剛開幕沒多久，引來網友前往該店朝聖。（圖／翻攝自Facebook／高雄大小事）

記者張雅雲／高雄報導

南京近期爆出38歲男子扮女裝化名「紅姐」，在網路誘騙男性約砲，爆紅變迷因，高雄也有1間「紅姐的時光冰城」剛開幕沒多久，引來網友前往該店朝聖，並在Google評論狂刷「來都來了」，笑翻在地人，專家表示，該區屬於鳳山車站生活圈，月租金約2~6萬元。

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南京38歲男子扮女裝化名「紅姐」，騙砲並偷拍影片上傳至網路牟利，甚至有男網友到房間後，雖然懷疑「紅姐」是男的，仍想說「來都來了」，試圖完成約砲，「紅姐」迷因在網路爆紅。

有網友在臉書粉專《高雄大小事》透露，高雄也有最近爆紅的紅姐，原來是鳳山1間「紅姐的時光冰城」1個月前才剛開幕，就意外撞名網路迷因梗，引來網友朝聖，不但到Google評論留下5顆星，並刷一排留言「來都來了」，還有民眾因此特地前去吃冰，笑翻在地人。

據了解，該店位於文化路，屬於鳳山車站生活圈，地坪36.3坪、建坪41.3坪，屋齡58年，租金實登未公布，在地仲介預估，1樓店面租金約4萬元。

▲鳳山車站正在招商中，預計引進商場及影城，預計可以帶來大量轉運、通勤人潮。（圖／記者張雅雲攝）

高雄市仲介公會監事召集人鄭啟峯表示，鳳山車站在鐵路地下化未完成之前，前、後站被鐵軌分隔，店面效益蕭條，地下化完工後，進一步提升區域機能與整體商圈發展。

該區以透天店面為主，屋齡約40~50年以上，地坪20~30坪，總價1500~2000萬元都有，1樓店面租金約2~6萬元，目前鳳山車站正在招商中，預計引進商場及影城，預計可以帶來大量轉運、通勤人潮，對周邊商圈也會有相當大的助益。

鄭啟峯說：「目前店面價格、租金尚未有明顯成長，預估要開幕後才會明顯帶動店面效益。」

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