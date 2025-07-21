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全台最大都更案首批實登揭　創南港「非豪宅」新高價

記者項瀚／台北報導

被稱為「全台最大都更案」的臺鐵南港調車場案，其住宅部分「南港國際 SKYPARK 」首批實登出爐，單價站穩120萬元以上，頂樓戶最高來到153.5萬元，創南港區非豪宅的預售最高單價。

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▲▼ 南港國際 。（圖／記者項瀚攝）

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▲「南港國際 SKYPARK 」首批實登出爐，單價站穩120萬元以上，頂樓戶最高來到153.5萬元。（圖／記者項瀚攝）

全台最大都更案「臺鐵南港調車場案」占地1.64萬坪，未來將興建9大棟建物，包括住宅、商辦、商場影城，其中住宅部分「南港國際 SKYPARK 」已推出銷售，銷況與價格備受市場關注。

據最新內政部資料，「南港國際 SKYPARK 」首批實登出爐，共有44筆交易，成交日期都在5月，成交單價落在124.5~155.7萬元間，扣除露台戶後最高單價是頂層21樓戶，該戶27.8坪，總價4277萬元，每坪達153.5萬元。

而目前「南港國際 SKYPARK 」最高成交單價153.5萬元，也成為南港地區預售第二高單價案，僅次於豪宅個案「世界明珠」，該案最高成交單價188萬元，總價破億元。

▲▼ 。（表／記者項瀚製）

▲「南港國際 SKYPARK 」首批實價登錄整理。（表／記者項瀚製）

房市專家何世昌表示，「南港國際 SKYPARK 」位於市民大道七段，並不是南港地段最佳的點位，但還能繳出此成交價碼，主要關鍵像是大基地開發，享既有南港機能與發展性的同時，未來也能自成一格多元的生活圈，另外國泰建設的品牌力更是關鍵中的關鍵。

何世昌觀察：「當前房市冷清，投資買盤退散，但市場上還是存在部分的剛性需求，觀察目前線上品牌建商的個案還是跑得動，像是國泰、潤泰等等，且在這波市場寒冬中，雙北房市狀況仍稍微優於中南部地區。」

中信房屋南港昆陽加盟店長陳柏任表示，「南港國際 SKYPARK 」位於後山埤、昆陽站，步行得到捷運站，且未來區域發展可期，除本身個案的多元開發，周圍還有許多商用不動產將落成，屆時都會顯著增加住宅需求。

至於目前最高成交單價153.5萬元，陳柏任認為：「在大基地開發、建商品牌加持下，並不算貴，觀察南港經貿一帶的『首泰大喆』成交單價也來到150萬元了。」

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關鍵字：南港國際SKYPARK最大都更案調車場國泰建設創意家中信房屋何世昌

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