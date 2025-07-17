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雙超商、三公園、千坪商場　熱搜新案「港心」成海線話題王

▲▼ 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲台中港特區以不輸屯區的千億重磅建設，有望將海線城市翻轉，成為新經濟共榮圈。（圖／業者提供）

記者陳筱惠／台中報導

台灣4座國際商港之一的台中港，不僅是十大建設的重要項目，同時也是台灣第二大港，目前，台中港特區透過政府與企業的合作進行全方位升級，以不輸屯區的千億重磅建設，有望將台中市海線城市翻轉，成為新經濟共榮圈。

台中市近期最重大的公共工程「捷運藍線」全長24.78公里，自中區往西移動，沿台灣大道串聯台中火車站、市政府、沙鹿火車站到台中港，觀看台中市發展，同樣一路自中區往西移動，在建設進步的同時，翻轉的不只是交通動線，更象徵台中由港區返核、向心而動的新一輪城市進化。

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▲▼協勝港心 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲2025年開始將成為海線翻轉的重要節點。（圖／業者提供）

其實從「港灣四大產業鏈」計畫，透過自由貿易港區、中港科技產業園區、關連產業園區與觀光產業等4大方向，就吸引逾千億元投資、並創造超過3萬個就業機會。

透過四大產業鏈的聯動效應，灣區逐步形成一個集物流、科技製造、高端加工及觀光等多元化產業於一體的經濟共榮圈。不僅提升地區競爭力，也為當地居民創造更多就業機會，實現經濟與生活品質的雙重提升。

此外，2025年開始將成為海線翻轉的重要節點，包含捷運藍線動工、海洋館開幕、延續2026年統一智慧物流中心營運、2027年港區日系文化商場預計啟用、2028年亞果遊艇會所完工、一路到2034年，將迎來港務商辦商場大樓預計完工、與捷運藍線完工，整體投資金額逾千億的建設藍圖直指智慧生活圈。

▲▼協勝港心 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲海線首座親水公園「漁寮公園遊戲場」以航海為主題，目前成為全台中大、小朋友遊玩新熱點。（圖／業者提供）

近期，位於台中港特區核心的指標新案開案在即，據了解該地點因生活機能完善、地段優勢明顯，迅速成為熱搜建案。因擁有市區有的便利性包含350公尺內，機能就有雙超商、三公園、千坪商場，新案基地對面就是海線首座親水公園「漁寮公園遊戲場」以航海為主題，目前成為全台中大、小朋友遊玩新熱點。

▲▼協勝港心 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲當市區擁擠、壅塞與高房價成為日常，「協勝港心」以平衡的步調、完善的生活配套和完整的交通綠帶，成為置產、首購新首選，圖為週邊生活機能繪圖，實際距離僅供參考。（圖／業者提供）

台中代銷業者廖泰濠表示：「當市區擁擠、壅塞與高房價成為日常，台中海線的低基期，以平衡的步調、完善的生活配套和完整的交通綠帶，成為置產、首購新首選。且未來不是等待發展，而是立即到位。海線的生活質感，從港心開始實現。」

熱搜新案「協勝港心」最大的賣點除了媲美市區核心的便利生活圈，新案交屋預計落在2026年下半年交屋，等於入手行情價，「不用怕買貴」，廖泰濠表示：「台中捷運七線齊發，6月捷運藍線已經先行動工，以過去捷運綠線經驗，低基期以及終端站點，是最有補漲力道的區域，隨著一系列建設項目的逐步落地，港灣地區的未來令人期待。」

▲▼協勝港心 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲協勝建設過往個案都是以選地精準為核心，此次「協勝港心」規劃30~43坪產品，共計231戶，預計8月開放早鳥預約賞屋。（圖／業者提供）

據悉，協勝建設過往個案都是以選地精準為核心，包含北屯區14期「協勝洲際ONE」、十二單元「協勝知心」都是叫好叫座的熱銷案，此次「協勝港心」規劃30~43坪產品，共計231戶，預計8月份早鳥開放預約賞屋，另外業者為讓更多有購屋計畫的民眾，體驗台中港區生活的樂趣與浪漫，特別與三井OUTLET摩天輪合作，電話完成預約賞屋流程，至現場賞屋完畢後，即贈送摩天輪免費搭乘券，數量有限，送完為止。

關鍵字：台中港區捷運藍線新經濟共榮圈台中海線台中新案協勝港心海線千億捷運藍線

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