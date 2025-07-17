雙超商、三公園、千坪商場　熱搜新案「港心」成海線話題王

▲台中港特區以不輸屯區的千億重磅建設，有望將海線城市翻轉，成為新經濟共榮圈。（圖／業者提供）

記者陳筱惠／台中報導

台灣4座國際商港之一的台中港，不僅是十大建設的重要項目，同時也是台灣第二大港，目前，台中港特區透過政府與企業的合作進行全方位升級，以不輸屯區的千億重磅建設，有望將台中市海線城市翻轉，成為新經濟共榮圈。

台中市近期最重大的公共工程「捷運藍線」全長24.78公里，自中區往西移動，沿台灣大道串聯台中火車站、市政府、沙鹿火車站到台中港，觀看台中市發展，同樣一路自中區往西移動，在建設進步的同時，翻轉的不只是交通動線，更象徵台中由港區返核、向心而動的新一輪城市進化。

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▲2025年開始將成為海線翻轉的重要節點。（圖／業者提供）

其實從「港灣四大產業鏈」計畫，透過自由貿易港區、中港科技產業園區、關連產業園區與觀光產業等4大方向，就吸引逾千億元投資、並創造超過3萬個就業機會。

透過四大產業鏈的聯動效應，灣區逐步形成一個集物流、科技製造、高端加工及觀光等多元化產業於一體的經濟共榮圈。不僅提升地區競爭力，也為當地居民創造更多就業機會，實現經濟與生活品質的雙重提升。

此外，2025年開始將成為海線翻轉的重要節點，包含捷運藍線動工、海洋館開幕、延續2026年統一智慧物流中心營運、2027年港區日系文化商場預計啟用、2028年亞果遊艇會所完工、一路到2034年，將迎來港務商辦商場大樓預計完工、與捷運藍線完工，整體投資金額逾千億的建設藍圖直指智慧生活圈。

▲海線首座親水公園「漁寮公園遊戲場」以航海為主題，目前成為全台中大、小朋友遊玩新熱點。（圖／業者提供）



近期，位於台中港特區核心的指標新案開案在即，據了解該地點因生活機能完善、地段優勢明顯，迅速成為熱搜建案。因擁有市區有的便利性包含350公尺內，機能就有雙超商、三公園、千坪商場，新案基地對面就是海線首座親水公園「漁寮公園遊戲場」以航海為主題，目前成為全台中大、小朋友遊玩新熱點。

▲當市區擁擠、壅塞與高房價成為日常，「協勝港心」以平衡的步調、完善的生活配套和完整的交通綠帶，成為置產、首購新首選，圖為週邊生活機能繪圖，實際距離僅供參考。（圖／業者提供）

台中代銷業者廖泰濠表示：「當市區擁擠、壅塞與高房價成為日常，台中海線的低基期，以平衡的步調、完善的生活配套和完整的交通綠帶，成為置產、首購新首選。且未來不是等待發展，而是立即到位。海線的生活質感，從港心開始實現。」

熱搜新案「協勝港心」最大的賣點除了媲美市區核心的便利生活圈，新案交屋預計落在2026年下半年交屋，等於入手行情價，「不用怕買貴」，廖泰濠表示：「台中捷運七線齊發，6月捷運藍線已經先行動工，以過去捷運綠線經驗，低基期以及終端站點，是最有補漲力道的區域，隨著一系列建設項目的逐步落地，港灣地區的未來令人期待。」

▲協勝建設過往個案都是以選地精準為核心，此次「協勝港心」規劃30~43坪產品，共計231戶，預計8月開放早鳥預約賞屋。（圖／業者提供）

據悉，協勝建設過往個案都是以選地精準為核心，包含北屯區14期「協勝洲際ONE」、十二單元「協勝知心」都是叫好叫座的熱銷案，此次「協勝港心」規劃30~43坪產品，共計231戶，預計8月份早鳥開放預約賞屋，另外業者為讓更多有購屋計畫的民眾，體驗台中港區生活的樂趣與浪漫，特別與三井OUTLET摩天輪合作，電話完成預約賞屋流程，至現場賞屋完畢後，即贈送摩天輪免費搭乘券，數量有限，送完為止。