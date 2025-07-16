羊肉爐變都更孤島被封「先知」　起造人：別在地主傷口灑鹽

記者項瀚／台北報導

萬華「都更孤島」時隔1年再度成為話題，原本兩側要重建的老屋，如今仍無動作，還是一片綠草，而中間的孤島被網友大讚「先知！」、「幸好當初沒一起都更！」。對此，該危老案起造人表示，期盼社會輿論不要在地主的傷口上灑鹽。

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▲萬華「都更孤島」時隔1年再度成為話題。（圖／記者項瀚攝）

《ETtoday新聞雲》去年報導，萬華萬大路出現「都更孤島」，一棟老舊透天「義村羊肉爐」豎立在中間，隔壁兩側房子拆光光，景象特殊，引發熱議。

沒想到，這「都更孤島」再度成為話題，懷舊大師張哲生在臉書發文，點出該重建案預計於2023年3月13日開工、2026年1月6日完工，「距離完工日僅剩半年，這兒卻只能看見雜草叢生的一塊綠地，回看義村羊肉爐房東的先見之明，真的不禁要舉起大拇指說聲厲害。」

貼文一出，引發大批網友留言，紛紛提到：「真的是先知」、「好險當初沒一起都更」、「房東預知未來欸」、「雜草叢生了」等等。

▲該危老重建案尚未動工，現場已成為一片綠草。（圖／記者項瀚攝）

該區為屋齡60年的老屋群，在2021年通過危老核准，基地約280坪，由「臺灣金融都更公司」全案管理，擔任起造人。經查建照，預計興建2棟地上12層住宅，共計52戶。

為何到現在還是一片綠草？記者聯繫上臺灣金融都更公司副總Jeff，他表示：「本案與營造廠之間進入訴訟階段，將在訴訟告一段落後，由其他營造廠商動工。」

至於為何進入訴訟，Jeff則未透露。經查法院判決書，尚未出現臺灣金融都更公司、易山營造之間的資訊。

Jeff無奈表示：「這突如其來的變化，對地主們打擊很大，看到地主們被消遣的新聞出來，相當難過，期盼社會輿論不要在地主的傷口上灑鹽。」

都更專家、欣聯建設執行長蕭傑楷表示：「都更不論是走全案管理、建商合建，都要慎選營造廠，以免出現糾紛導致工程停擺，針對建商合建的個案，除了建議找品牌夠大、業績夠多的建商，也可以優先選擇自有營造廠的建商，以降低建商、營造之間配合的風險。」

▲萬華萬大路「都更孤島」小檔案。（表／記者項瀚製）

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