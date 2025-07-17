北高雄亮點個案「微笑高鐵」正3房每坪40.9萬起　送百萬裝潢冷氣

圖、文／松益發集團提供

▲【微笑高鐵】距離高鐵站僅約五分鐘車程，正3房每坪40.9萬起，加碼贈百萬裝潢與冷氣，成為市區首購族熱議亮點。

近年來，高雄房價持續走揚，市中心新案每坪單價動輒50、60萬元起跳，讓許多首購族、小家庭望屋興嘆。【微笑高鐵】距離高鐵站僅需約五分鐘車程，以「台積高鐵宅，市心正3房，每坪40.9萬起」撼動市場，還加碼贈送百萬裝潢與冷氣，成為今年市區首購族熱議亮點個案。

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▲【微笑高鐵】坐落台積電高鐵生活圈核心地段，鄰近華夏、重愛、福山商圈，市區建案單價僅40萬出頭，入手門檻低、增值潛力高。

單坪40萬？台積高鐵宅入手良機

高雄市中心因重大建設與外移人口回流，帶動區域房價不斷推升，無論是亞洲新灣區、美術館特區或是左營高鐵周邊，成交單價幾乎全面站上50萬元大關，甚至達到6字頭。然而【微笑高鐵】座落台積電高鐵生活圈，坐擁華夏、重愛、福山3大商圈，距離新光三越、漢神巨蛋百貨也都很近。正市區建案，單價40.9萬起，實屬誘人，對還尚未入手的朋友來說，是不可多得的好機會！

▲產品規劃坪數21-33坪，低公設比設計，主打低總價與低自備款，輕鬆擁有實用又舒適的三房新居。

以低公設比、低總價、低自備為優勢

在高房價時代，【微笑高鐵】坪數落在21-33坪，總價相對偏低，大幅降低入主市區的購屋門檻！「低公設比」更讓實用空間最大化，不僅成家輕省，未來居住空間感也不被犧牲。同時速達高鐵、台鐵、捷運與國道10號，交通便利性極高！

贈送「百萬裝潢冷氣」解決首購族痛點

對多數年輕家庭而言，買房只是第一步，後續的裝潢、家電才是壓力來源。許多人為了控制總預算，只能採取「邊住邊裝潢」，甚至延後入住。【微笑高鐵】深知首購族的痛點，推出「贈百萬裝潢加冷氣」的貼心方案，靜待成屋後，住戶立即擁有煥然一新的居住空間，從壁面、地坪到系統櫥櫃，甚至連冷氣都安裝到位。住進去就是完整舒適的家，不用再煩惱裝潢超支或施工期拖延。

▲▼【微笑高鐵】緊鄰台積電與左營高鐵科技之心雙引擎核心，區域還有新光三越，具備長遠增值與置產優勢。

近「台積電×左營高鐵科技之心」增值雙引擎

台積電楠梓設廠點燃了南台灣，政府也規劃「左營高鐵科技之心」為北高雄未來科技新門戶，成為半導體、AI產業與高階人才聚集之地。此外，清華大學與陽明交大也陸續設立高雄分部，形成產學合一的未來型聚落，區域價值可期。目前【微笑高鐵】坐落雙引擎樞紐之間，兼具產業發展紅利、雙百貨圈優勢、三鐵共構優勢，對自住或置產族群而言，都是極具吸引力的選擇。

【微笑高鐵】55戶純住宅設計，由深耕40多年的松益發建築團隊打造，因秉持「將世界的美好帶回家」的品牌理念，落實國際視野與在地生活美學，因此除了地段，對於建材品質的精緻度也有一定講究，值得未購屋的朋友實際走訪。接待會館位置：博愛四路315號，預約電話07-725-8686。