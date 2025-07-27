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陸客不來！珠寶城養蚊7年　新租客年捧672萬進駐

▲▼ 。（圖／記者張雅雲攝）

▲高雄知名「環宇珠寶城」舊址位於左營，從2018年空到現在，起碼空置7年，有新租客年捧672萬元租下舊址。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

陸客來台旅行人數斷崖式崩盤，珠寶、珊瑚店陸續歇業，高雄知名「環宇珠寶城」舊址位於左營，從2018年空到現在，起碼空置7年，有新租客年捧672萬元租下舊址，該店正在裝潢中，在地透露，新租客為車商，看準離交流道近，交通相當便利搶先卡位。

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之前陸客來台盛行，開出一堆伴手禮、珊瑚、寶石的大型旗艦店，人潮也絡繹不絕，「環宇珠寶城」位於左營文慈路，專營陸客團，主要銷售鑽石、珠寶等，鄰近大中交流道，全盛時期是高雄最知名的陸客特產店，門口常停有陸客團的遊覽車。

▲▼ 。（圖／記者張雅雲翻攝）

▲《Google Maps》顯示，2016年還有陸客團購物，之後碰上中國限縮陸客來台、疫情等因素，2018年開始就開始拉下鐵門。（圖／翻攝自Google Maps）

根據Google Maps顯示，2016年還有陸客團購物，之後碰上中國限縮陸客來台、疫情等因素，2018年開始就開始拉下鐵門，空置至今。

根據租金實登顯示，3月有新租客租下舊址，月租金為56萬元，租期為2025年8月1日至2035年7月31日，備註租賃坪數約為593坪，且租賃期間約定不同租金，從2030年8月後，月租金60萬元，換算下來，10年租金就達6960萬元。

▲▼ 。（圖／記者張雅雲攝）

▲旁邊的大型店面原為CJW國際精品，之前也專營陸客團，目前開出72.5萬元招租。（圖／記者張雅雲攝）

目前該店正在裝潢中，在地仲介透露，新租客為現代汽車，記者致電現代汽車高雄博愛旗艦店詢問，該店透露，預計8月初從博愛路搬到新址繼續營業。

高雄市仲介公會副理事長陳揚智表示，旁邊的大型店面原為CJW國際精品，之前也專營陸客團，目前開出72.5萬元招租中。

店面 環宇珠寶城舊址 CJW國際精品舊址
位置 文慈路 文慈路
租金 實登租金56萬 72.5萬
坪數 593坪 405.11坪 (現況另有增建)
現況 租給現代汽車 招租中

▲文慈路店面小檔案。（ETtoday製表）

陳揚智表示，博愛路、自由路沿線店面離交流道近，且店面能見度高，早期有不少汽車展示中心承租，具產業群聚效應，不過近年博愛、自由路租金高漲，加上容易塞車、停車不易，車商開始轉戰次級路段。

文慈路同樣具備離交流道近的優勢，單坪租金行情約950元上下，相同水準的店面在博愛路，至少要多2~3倍租金，月租金動輒破百萬元，陳揚智說：「購車多屬於目的性的消費，民眾有需求會主動尋找展示中心，車商乾脆省下高昂月租金搬到次級地段。」

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關鍵字：高雄珠寶城陸客現代汽車店面博愛路租金

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