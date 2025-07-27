竹南頭份房價修正5~10%　在地點名4產品「還是賣得動」

▲央行打炒房開始發酵，房仲指出，竹科客外溢熱區的竹南頭份房價出現5~10%修正。（圖／東森房屋提供）

記者項瀚／苗栗報導

央行打炒房開始發酵，房仲指出，竹科客外溢熱區的竹南頭份房價出現5~10%修正。不過他表示，市場剛性需求仍在，主要鎖定總價1000~1300萬元的中古華廈、總價1500萬元上下的中古大樓，另外也有投資客進場撿便宜，瞄準蛋白區總價1000萬元內的舊透天、華廈，這4類產品還是跑得動。

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近年新竹房價大漲，讓許多新竹園區客外溢到苗栗買房，首選當然就是地段最好的竹南頭份，生活機能逐漸到位，又有運動公園，環境相當舒適愜意，開車到園區上班走國道1號基本上半小時內都可抵達。

東森房屋竹南運動公園店東饒心奣表示，竹南頭份以竹南運動公園周圍房價最高，觀察實價登錄，預售成交均價已達每坪45萬元，甚至有個案成交站穩5字頭，最高站上6字頭。此外，竹南後火車站地段指名度也頗高，位於竹南、頭份2大區塊的中間點，坐擁尚順廣場，生活機能佳且搭乘火車很快就可以抵達新竹，預售行情達4字頭。

▲竹南後火車站地段指名度也頗高，位於竹南、頭份2大區塊的中間點。（圖／東森房屋提供）

不過，饒心奣表示：「去年919央行祭出第七波信用管制，交易量縮，房價也在今年Q2開始下跌，目前除了一些預售案價格還撐在那邊，二手中古市場已出現5~10%的價格修正，但同時也認為修正10%已經緊繃，價格持續下探的機會不高，至於成交量何時復甦，就要看政府政策以及屋主的降價意願，只要對比去年高點降價10%，是會有量的，畢竟剛性需求仍在。」

饒心奣觀察：「現在買方變得相當觀望，且由於房價負擔能力有限，因此非常在意總價帶，以竹南頭份買盤最大宗的園區客來說，主要鎖定3房產品，也就是總價1000~1300萬元的中古華廈、總價1500萬元上下的中古大樓釋出，還是跑得動，這兩類產品屋齡都在10年內，換算下來單價約在33~38萬元左右。」

此外，饒心奣也觀察：「由於近來竹南頭份房價出現下跌，開始也有投資客進場撿便宜，但他們普遍來說不會買屋齡10年內的房子，而是瞄準蛋白區屋齡20~30年以上的中古屋，總價壓在1000萬元內，像是30~40坪的透天、3房電梯華廈，整理一下出租，投報率可達3~4%左右。」

▲饒心奣表示，竹南頭份的購屋剛性需求仍在 。（圖／東森房屋提供）

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