高雄金融專區挑戰星、港　周邊商辦需求大增

▲高雄市長陳其邁表示，亞洲資產管理中心高雄專區的競爭對手是香港、新加坡，高市府期待加速「引資」。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

位於亞灣的亞洲資產管理中心高雄專區，22日舉行揭牌典禮，高雄市長陳其邁表示，高雄專區的競爭對手是香港、新加坡，高市府期待加速「引資」，專家表示，將對整體區域發展有著加分作用，該區商辦需求率先大量增加。

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「亞洲資產管理中心高雄專區」22日正式啟動揭牌，為全台首座示範性金融專區，高雄市長陳其邁表示，自去年12月啟動以來，已有54家金融機構與高雄市政府簽署合作備忘錄，其中23家業者已獲金管會核准，將於7月起陸續進駐營運，包括國泰世華、台北富邦等指標性金融業者率先設點。

陳其邁透露，亞洲資產管理中心高雄專區的競爭對手是香港、新加坡，市府期待加速「引資」，藉此平衡南北金融發展，加速吸引海外資金與專業人才回流。

高雄市經發局表示，高市府同步配合劃定並公告專區範圍，包括亞洲新灣區與中正路金融聚落，打造兼具辦公、商業與生活機能的完整場域，外界預估，將帶動周邊商辦空間及高端住宅需求大幅提升。

台北富邦銀行總經理郭倍廷表示，開辦首周即吸引當地高資產客戶探詢新開放業務項目，並已接到許多高資產客戶踴躍諮詢，體現高資產客群對金融資產擔保融資、跨境金融、家族辦公室等服務的高度需求。

▲位於亞灣的亞洲資產管理中心高雄專區，22日舉行揭牌典禮。（圖／記者張雅雲攝）

高雄市代銷公會理事長謝哲耀表示，該管理中心對於整體區域發展有顯著加分作用，首先將造成該區商辦需求大量增加，目前區域新商辦供給不多，未來特貿三新推出的A辦，不論是微型商辦、企業總部等，都將出現大量需求，帶動租金上漲，單坪租金落在1000~2000元。

謝哲耀表示，大量高階金融人才進駐後，就業機會將促進住宅需求旺盛，尤其捷運周邊的捷運宅率先受惠，專區範圍內的亞灣、中正路沿線捷運宅，部分成交價已經挑戰5字頭，未來價格有機會再上攻。

看好這次金管會開放業務，高資產族群可在該區設置家族辦公室，管理資產、進行節稅等行為，謝哲耀說：「將帶動豪宅客往該區移動，提升豪宅詢問度。」

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