關稅競爭力輸日本南韓　建築業3重困局無解

▲台灣被列入20%的關稅稅率組別，有銀行、總經背景的開發商們，面對此議題，皆認為台灣競爭力度被削弱，房市價量無止跌訊號。（圖／資料照）

記者陳筱惠／台中報導

根據互惠關稅清單，台灣被列入20%的關稅稅率組別，與孟加拉、斯里蘭卡和越南等國並列，且高於日本、南韓等國的15％，有銀行、總經背景的開發商們，面對此議題，皆認為台灣競爭力度被削弱，房市價量無止跌訊號。

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台中市建築經營協會理事長、立功建設董事長楊志鵬表示：「關稅對於不動產影響應該分為直接與間接，目前，國內以出口為導向，設置出口關稅一高，產業競爭力下降，最直接的項目就是國內資金獲利減少，要支撐房地產機會點就會降低。」

「而且關稅的比較要跟其他競爭國比較，目前日本15％、南韓15%，以及還有東南亞去比較，不是只有我們自己在自嗨，此次台灣關稅20％，代表台灣競爭力就比別人弱，而且因為台灣匯率已經輸了10％以上，最直接的影響就是國際貿易減少獲利、外資只滯留股市、債券。」楊志鵬認為。

不過對於不動產市場來說，楊志鵬分析：「短期來說對房地產影響不明顯，但未來長期下來百業待工，影響的是國民未來所得、就業數字與通膨，在我們已經祭出多項投資下，我們還談不到15％以下，不是好事。」

另外他強調：「房市未來價量，最主要影響深遠的還是限貸令，沒有解決放貸款，房市就不會有止跌訊號。另外很多人在說利率部分，目前市場利率來到2~3％，但拉開時間軸，在歷史房貸利率的水位上現在都算中低水準，此次因關稅升息、降息，並不是主要影響的部分，借不到錢，房貸利率就沒有任何意義。」

楊志鵬建議：「目前央行是醫療救治「新青安」，政府不懂開啟另外一個貸款市場，他也建議：「新青安不應該只限制在公股銀行，應開放民營銀行一起承作，補貼利息照舊，但其他條件以照自由契約、各別協商方式。」

大台中建築開發公會輔導理事長王至亮則是認為，20%的關稅對台影響，正在加速衝擊本地經濟，對於建築業，還是正面臨前所未有的3重困局，包含消費萎縮、融資困難與風險加權資產（RWA）上升所導致的資金排擠。

國內消費與建築業低迷，經濟結構將承壓，其中，建築業作為連結金融、製造與消費的重要環節，最早也最深地感受到衝擊。在房價高漲與升息環境下，民眾對未來經濟與薪資前景普遍悲觀，大型支出（如購屋、裝潢、汽車）延後甚至取消，耐久財與房市交易量明顯萎縮。

▲國內消費與建築業低迷，經濟結構將承壓，民眾對未來經濟與薪資前景普遍悲觀，大型支出（如購屋、裝潢、汽車）耐久財與房市交易量明顯萎縮。（圖／資料照）

王至亮表示：「預售屋、成屋的去化率持續下降，投資客退場、自住買盤觀望，導致部分建案出現銷售停滯甚至開發延宕的情況。」

王至亮憂心，在關稅的外部壓力下，台灣不動產市場還有內部隱憂，在銀行監管機制下，針對高風險放款，需計提更多資本來對應RWA（風險性資產Risk-Weighted Assets, RWA ，為資產依不同的信用風險係數），隨著房市不確定性升高，銀行對建築業授信的風險權重也隨之調升，形成「貸不出去的錢」與「融不到的資金」之間的鴻溝。

「銀行對建築融資審查轉趨保守，利率上升使資金成本提高、開發週期拉長，使建商負擔沉重。尤其中小型建商面臨流動性斷鏈風險，若無法順利取得銀行貸款，甚至可能被迫停工或轉賣土地求生。」王至亮說。

簡單來說，整體環境對中小建商影響尤為嚴重，造成資本市場對建築業信心不足，加速產業兩極化，大型建商獲得更多資源，中小業者面臨被淘汰風險。

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