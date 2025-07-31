台南預售屋解約量增1.5倍　安南區件數居冠

▲今年房市交易量縮，預售解約量大幅增加，台南成為重災區。（示意圖／記者張雅雲攝）
記者張雅雲／高雄報導
房市交易量縮，預售解約量大幅增加，台南成為重災區。根據統計，台南上半年預售申報戶數為1779戶，總交易金額258億元，雙雙比去年同期大跌約7成。解約量從70件增至174件，漲幅達1.5倍。
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根據台南市地政局實價登錄資料統計，上半年預售屋實登申報戶數為1779戶，總交易金額258億元，與去年同期相比，今年申報戶數大減73.4%，總交易金額減幅也有71.3%，房市交易明顯趨緩。
台南市地政局長陳淑美指出，第七波信用管制政策持續發酵，預售屋市場呈現量縮態勢。然而，預售屋實價登錄平均成交單價仍維持上揚趨勢，2024年上半年預售屋申報均價為35.26萬元，今年上半年為38.77萬元，呈現微幅上漲，建商對價格的信心未減，原物料與土地、營建成本仍支撐價格行情。
|申報日期區間
|預售屋實價登錄買賣申報數(戶)
|交易總金額(億元)
|大樓・華廈(扣除土地權預售屋)平均單價(萬元/坪)
|預售屋實價登錄買賣解約申報數(戶)
|2023年7月~2023年12月
|3,323
|429.18
|33.00
|75
|2024年1月~2024年6月
|6,702
|909.11
|35.26
|70
|2024年7月~2024年12月
|4,310
|594.87
|36.26
|104
|2025年1月~114年6月
|1,779
|258.51
|38.77
|174
▲台南市預售屋實價登錄買賣與解約申報戶數。資料來源：台南市地政局。（ETtoday製表）
買氣大幅衰退，解約數則創近年新高。上半年台南實價登錄解約戶數達174件，相較去年，增幅達148.6%，各行政區中，解約戶數以安南區53件居冠，依次為東區15件、仁德區13件、歸仁區12件。
台南市地政局分析，解約原因以貸款壓力、資金調度問題為大宗，反映第七波信用管制政策緊縮不動產貸款資金，對市場的壓抑效果已經浮現。
觀察2023年7月至2025年6月各行政區預售屋實價登錄申報戶數，以安南區3235件居冠，其次為永康區2543件、第三為歸仁區1802件。台南市代銷公會理事長榮譽理事長陳雨利分析，安南區推案量大，總價帶相對較低，本來成交件數就多，在高基期帶動下，賣得愈多解約量也相對愈多，遇到資金壓力解約比例高也不意外。
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