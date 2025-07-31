「開發早死、不開發等死」　停車位暴增凸顯養地風再起

▲台中市今年上半年的土地交易明顯降溫，「養地風」趨勢又悄悄興起。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

近1季度，台中市增加約8000個停車位，其中，小型停車位年增率達21.8%，凸顯「養地風」悄悄興起，不少地主看準出租做停車場創造收益，又能作為避稅的土地活化證據，以免被課徵空地稅。專家認為，地主們選擇以低開發成本，進可攻、退可守的策略，靜待市場回溫或重劃利多釋出。

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房市受限貸令影響交易冷卻，連帶使土地交易也清淡。台中市地政局統計，2025年上半年台中市土地買賣移轉筆數2萬6697筆、年減約25%，創近5年同期新低。

另據台中市交通局資料顯示，全市公有加上私有小型車停車位，2024年底為18萬1867個，而今年Q1，增為18萬9001個，相當是一個季度就增加8000個停車位。其中，小型停車位年增率達21.8%。

鄉林不動產研究室表示，很多汽車旅館、大型餐廳、幼稚園，近5年來逐漸消失匿跡，是因為房地產熱，精華地段的土地幾乎被收購一空。近期，土地則多被做為民營收費停車場與倉儲使用，甚至出租搭廣告招牌，這類低密度、易調整的臨時開發場域，可創造固定現金流，也方便土地持有人隨時因應市場變化及需求作調整。

鄉林集團董事長賴正鎰說：「建商看到好地段的土地都不會放過，但確實現階段部分原計畫興建住宅或商辦的土地，因建築成本高漲、利率攀升與買氣冷卻而遞延推案，所以地主紛紛轉向低門檻的收益模式。」

▲空地會課稅、雜草髒亂又會影響市容，養地一直都行之有年，但養地的不一定是建商，更多的是地主。（圖／記者陳筱惠攝）

賴正鎰說：「這些正在休養生息的停車場與倉儲場，過些年或許又將搖身一變，成為下一波推案熱區。」

對此，誠邑築建設沈瑞興 ：「其實空地會課稅、雜草髒亂又會影響市容，養地一直都行之有年，但養地的不一定是建商，更多的是地主，精華地段的地方可能5、60坪，就能規劃10台停車創造效益，畢竟現在建商『開發就早死、不開發等死』，養地也是另一種停滯的選擇。」

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