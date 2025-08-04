台中建商3案停工　預售屋「同業互保」再惹議





▲位於台中海線地區小有名氣的合總建設，旗下目前3案全數停工，該公司對預售屋消費者的履約保證機制，皆為「同業互保」。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

位於台中海線地區小有名氣的合總建設，爆出資金周轉不靈，以全勝建構營造公司發函給協力廠商，旗下目前3案全數停工，不過仔細觀察，該公司對預售屋消費者的履約保證機制，皆為「同業互保」，業內人士說，這最糟的情況就是消費者權益受損。

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實際走訪合總建設位於沙鹿區的接待中心並未開門接客， 經查，該建商一條龍，自營造、建商、銷售都是集團式經營，北中南都有個案推出，在該公司發出通知時，大台中不動產開發公會表示已隨即介入了解。

大台中不動產開發公會理事長蕭成忠說：「已盡力聯繫該公司位於台北汐止總部並了解實情，也已調約預售案互保的相關文件檢核，目前對於雙方資格投保並未有太大問題。」

蕭成忠說：「現在最主要的就是先了解該公司在龍井、沙鹿區3案真實的銷售金額、銷售戶數以及資金狀況，並同時追查三案的互相保證公司對此的承受態度，公會第一時間掌握，也會與市府密切聯繫，該案將以未來範本處理的原則進行。」

目前，台灣預售市場中，建商與購屋族間確保買賣雙方在交易過程中，價金和相關文件都必須進入「履約保證」專戶，現行制度中，對購屋族最友善的就是「價金返還」制度，其次為「不動產開發信託」、「價金信託」，不過最常見的就是此次「同業連帶擔保」制度，以及幾乎沒在市面上出現過的「公會連帶保證」。

▼ 預售屋交易五大履約保證機制表。

履約方式 說明 資金運用限制 未履約保障 價金返還 消費者將價金匯入履約保證專戶，由金融機構保管。 專款專用 價金全額返還。 價金信託 價金交付信託機構保管，機構按契約分階段撥款給建商。 專款專用 不保證價金全額返還。 不動產開發信託 價金及興建資金交付信託機構保管，建經公司查核工程進度後分階段撥款給建商。 專款專用 多有續建機制，但決定權在建經公司手上。 同業連帶擔保 由同業同級公司相互連帶擔保，確保建案完成。 建商自由運用 擔保公司接續完成建案。 公會辦理連帶保證協定 由加入連帶保證協定的公司成員擔保，確保建案完成。 建商自由運用 公會協定公司接續完成建案。

台中市建築經營協會資上資訊主委白洪章說：「此次發生跳票事件，細察發現該公司的履約機制皆為同業連帶擔保制度，這個制度是一旦主建商資金周轉出問題，理論上應由另一家建商接手續建，但如果背後是同一批人在操盤，那對方也很可能陷入同樣的財務危機。」

觀察合總建設3案的互保公司，確實不論是監察人、投資者都互相有交叉持股，並且公司登記也都在同樣的地址，對此，白洪章認為：「依照履約制度來說，這時候另一家公司需要無條件接手，有可能實行程度就不高，購屋族面臨爛尾風險升高。」

▲觀察合總建設3案的互保公司，確實不論是監察人、投資者都互相有交叉持股。（圖／讀者提供）

但實際上也有建商提出「同業互保」制度在現實面上有存在必要，該名開發商表示：「個案只要進入到法律程序，勢必得歷經冗長的行政時間，這個制度在關鍵時刻可讓另一間開發商直接接手，用最快速度完成建案，對消費者來說才不會曠日費時，主要是互保的公司之間，該有什麼樣的防呆、止損規範，才是最重要的。」

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