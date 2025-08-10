8組人共有墾丁大街店面　分割拍賣突喊卡

▲墾丁一直是南台灣旅遊熱門目的地，墾丁大街上近期有店面因「分割共有物」進入法拍，底價5530萬元，原定5日進行一拍突停拍。（圖／翻攝自Google Maps）

記者張雅雲／高雄報導

墾丁一直是南台灣旅遊熱門目的地，雖然人潮對比過去全盛時期大相逕庭，不過墾丁大街上的店面人潮如錢潮，少有買賣紀錄，近期有店面因「分割共有物」進入法拍，底價5530萬元，原定5日進行一拍突停拍，理由為「延緩拍賣」。

該物件位於屏東縣恆春鎮墾丁路，屋齡37年，為地上2層樓透天，地坪63.37坪、建坪135.24坪，5日進行第一拍，底價5530萬元，該店目前已歇業，之前曾為「衣mail海灘T恤」，在地經營多年。

根據筆錄，遭拍賣原因為「分割共有物」，共有人有優先購買權，拍定後點交。土地使用分區為第一種一般管制區鄉村建築用地，據查，共有人包含中天資產管理顧問公司、宜光資產有限公司、楊姓自然人等共8人。

寬頻房訊發言人徐華辰指出，此次延拍原因未透露，一般法拍分割共有物延緩，通常是共有物被法院拍賣後，透過法律程序或協議，延緩分割的執行，目的是為了保護共有人權益，或是爭取更多時間協商分割方案。

▲墾丁大街近年來雖受網路負評、國旅衰退等因素衝擊，觀光前景不如以往看好，但店面價格仍展現強勁支撐力。（圖／記者張雅雲攝）

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，墾丁大街近年來雖受網路負評、國旅衰退等因素衝擊，觀光前景不如以往看好，但店面價格仍展現強勁支撐力。相對疫情期間成交價4~5字頭，近年墾丁路店面成交價達每坪60~70萬元，價格持續回升。

根據實登顯示，若扣除特殊交易，近5年正墾丁路上僅有3筆成交紀錄，總價落在2500~7000萬元。賴志昶指出，墾丁商圈店面價格具有支撐力的主要原因在於稀缺效應。墾丁大街為發展多年的成熟商圈，店面長期由地主持有，市場釋出數量極為稀少，在物以稀為貴的市場機制下，店面成交行情仍維持一定水準。

屏東縣不動產仲介公會榮譽理事長楊信華表示，交易量少主因是一部分是屋主沒有還貸壓力，多當成收租金雞母相當惜售，另一部分是釋出的物件在恆春屬於相對高房價，墊高購屋門檻，接手買家也相對受限。

法拍物件小檔案 位置 恆春鎮墾丁路 地坪 63.37坪 建坪 135.24坪 拍賣日 8/5停拍 底價 5,530萬 共有人 8人 拍賣原因 分割共有物

▲法拍物件小檔案。（ETtoday製表）

楊信華指出，墾丁大街上地坪20坪透天店面，整棟租金約5~10萬元，因空租期拉長，屋主陸續降租，租客不進場的原因，主要在於整體平均觀光人潮偏低，對於靠觀光客經營的業者是一大衝擊，若以該店整棟租金約10萬元估算，投報率也有2.1%。

賴志昶說：「至於此次法拍，由於僅是分產，並非天災人禍或欠款導致，加上符合區域行情，採點交方式，民眾接受度相對較高，研判重新開拍後，拍出機會大。」

