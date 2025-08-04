獨／週轉不靈3案停工　建商：需要時間力拼復工

▲合總建設一張對已售預售屋客戶聲明也曝光，表示「建案後續將由原班施工團隊配合新的營建執行單位，持續完成各階段工作」。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

位於台中海線地區的合總建設，爆出資金周轉不靈，旗下龍井區、沙鹿區共計3案全面停工，不過就在事件鬧得沸沸揚揚之餘，合總建設一張對已售預售屋客戶聲明也曝光，表示「建案後續將由原班施工團隊配合新的營建執行單位，持續完成各階段工作」。

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其中預售中個案包含沙鹿區「小時代7」，目前結構體到8樓左右，規劃1~2房，坪數17~24坪，預計完工日2028年6月，實價登錄揭露該案成交均價已來到35萬元，總價落在700~1000萬元左右。

另外，位於龍井的「合總峰光」位於沙田路六段，規劃58 戶、設計2~3房、25~36坪，2025年才開案，成交均價32萬元，總價落在千萬元上下，目前銷售9戶。

▲位於台中海線地區營建公司爆出資金周轉不靈，發出聲明。（圖／記者陳筱惠翻攝）

以及雲林斗南共計104戶、即將交屋的「合總君悅2」，實際聯繫上該建設公司相關人員，對方表示：「目前位於斗南的個案已經在銀行協助下完成撥款程序，入帳沒有問題。」

該公司人員也澄清：「今日高層已與銀行端相談土建融相關事宜，在銀行團的部分因為我們每個案子都有信託，目前也與所有住戶協調完畢，至於預售屋的部分，其實工務所都在現場，我們部分同仁也都在現場，都找得到人，沒有惡意跳票，目前需要時間力拼復工。」

▲建商最新對已購戶的聲明稿也曝光。（圖／記者陳筱惠翻攝）

而合總建設最新對於顧客的聲明書也曝光，內容指出「為確保個案如期穩定推進，目前團隊已針對施工資源與整體執行架構進行內部優化與重整，後續將由原班施工團隊配合新的營建執行單位持續完成各階段工程。」

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