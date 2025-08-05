出國人次狂飆逼750萬　3大航空城房市詢問度增

▲隨著北、中、南3大國際機場陸續展開擴建工程，航空城經濟效應持續發酵。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

根據交通部觀光署最新統計，1至5月國人出國人次已逼近750萬大關，反映出國際旅遊需求強勢回溫。隨著北、中、南3大國際機場陸續展開擴建工程，航空城經濟效應持續發酵，帶動周邊區域快速發展。其中，台中沙鹿地區近5年房價漲幅高達111.29％，市場規模明顯擴大。

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1至5月國人出國人次已逼近750萬大關，隨著北、中、南3大國際機場陸續展開擴建工程，航空城經濟效應持續發酵。其中，沙鹿地區近5年房價漲幅高達111.29％，市場規模明顯擴大，吸引大量建商搶進。

包括沙鹿「麗景風和」、桃園「力璞水御-耘山」、「臥墨池」，另外高雄小港機場周邊的「寶立寶蒔捷」、「清景麟國家公園」、「華友聯POWER CITY」等指標新案，皆以航空城題材吸引自住與置產族高度關注。

以中部為例，台中國際機場因航線擴增與旅運需求回升，台中國際機場特區近年成為建商與購屋族積極布局的新熱點。區域指標包含金昌隆建設「麗景風和」，距機場僅約5分鐘車程，主打40至48坪純3房產品，全戶3.4米樓高設計，吸引中科與航空產業人士進駐。

▲南台灣則以高雄小港國際機場擴建計畫為發展主軸 。（圖／記者吳奕靖攝）

北台灣部分，桃園大園區在桃捷、台鐵及高鐵等交通建設逐步到位下，區域通勤便利性大增，從台北至大園約僅需30分鐘車程，促使大園成為北部熱門居住選擇。包含「力璞水御-耘山」平均成交單價75.01萬元，「臥墨池」也達63萬元。

南台灣則以高雄小港國際機場擴建計畫為發展主軸，機場第一期擴建工程預計2032年完工。小港區房市近5年價格漲幅達50.14％，新案交易熱絡，包括「寶立寶蒔捷」平均成交單價38萬元、「清景麟國家公園」34.7萬元、「華友聯POWER CITY」30.6萬元。

▲專家提醒，購屋族應密切關注區域重大建設進度。（圖／記者陳筱惠攝）

21世紀不動產資深經理沈政興指出：「無論是台中機場特區、桃園大園，或高雄小港，這些航空城生活圈都在交通建設與產業發展雙引擎的帶動下，房市吸引力逐步增強，中台灣沙鹿區漲幅超過100%不僅僅是因為航空城議題，還有捷運藍線、橘線以及中科擴廠議題，與屯區房價過高、人口外溢還是有正相關。」

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析：「隨著交通網絡升級與就業機會增加，航空城周邊不僅吸引穩定自住買盤，也成為置產族追捧的熱門標的。但是提醒，購屋族應密切關注區域重大建設進度及產品規劃，才能掌握區域成長帶來的增值機會。」

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