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董娘卡位！　「高雄土地婆」7億入手燕巢4000坪路地

▲▼ 。（圖／記者張雅雲攝）

▲橋頭科學園區周邊建設持續動工，6月有買家入手橋科匝道周邊4000坪道路用地。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

京城集團董娘再出手獵地，根據實登，燕巢有4000坪道路用地，包含15筆地號，6月以7億元成交，換算單價為17萬元，甚至比一般住宅用地還高。買方為蔡姓自然人，據查，為京城集團董事長蔡天贊老婆蔡薛美雲。

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今年高雄房市買氣冷淡，但建商買地仍然不手軟，根據實登顯示，燕巢觀水段土地6月出現成交，一共包含15筆地號，合計共4144坪，使用分區為道路用地(兼供高速公路使用)，並備註「具重建或重劃、都更等效益，包含公共設施保留地用地」，成交價達7億645萬元，換算單價17萬元，甚至比部分燕巢的住宅區地價還高。

據查，地主已由多名自然人變成蔡姓自然人，而該自然人公司的負責人就是京城集團董事長蔡天贊的老婆蔡薛美雲，等於就是高雄土地公買下該地。京城建設發言人周敬恆表示，該筆土地交易不屬於上市公司範疇內，因此不便作任何評論。

在地仲介透露，該區正進行「變更高雄新市鎮特定計畫區(配合增設橋科匝道及聯絡道工程)案」，該區私有土地所有權人如同意簽署先行使用同意書供工程施工，有望參加高雄新市鎮後期發展區區段徵收，吸引不少投資者購入土地，不排除是為了「卡位」。

▲▼ 。（圖／記者張雅雲攝）

▲該筆交易備註「具重建或重劃、都更等效益，包含公共設施保留地用地」，成交價達7億645萬元。（圖／翻攝自實價登錄官網）

該地目前尚無道路，之後若開闢道路可銜接到橋科二期興建中的橋科九路，住商不動產楠梓高大謙行加盟店東蔡岳霖表示，該區域農地價格3年前1分地還只要2000多萬元，如今已經飆漲到5000萬元，幾乎翻了一倍以上，換算1坪單價為17萬元，此次取得道路用地價格已經與農地價格相同，有可能是考量之後區段徵收後的重劃效益。

蔡岳霖說：「該區之前農地交易市場相當熱絡，隨著徵收進度推進，地價也逐漸飆高。」

不具名代銷直言，對比該地公告現值每平方公尺僅3000多元，換算單坪為1萬2893元，以一般道路用地容積移轉價格來看，雖然每區行情不同，一般來說，最高2倍價格就算頂天行情，這個價格顯然遠超合理範圍。

不具名代銷說：「不太可能是以道路容積移轉為目的的正常交易，多期待重劃後參與分配，土地價值提升。」

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關鍵字：道路用地高雄京城集團獵地橋科

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