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汐止中小坪數房價續漲　在地房仲：靠南港外溢買盤撐起

▲▼ 汐止 。（圖／東森房屋提供）

▲南港房價高，加上近年大量辦公人口湧入，許多年輕人跑到汐租房、買房。（圖／東森房屋提供）

記者項瀚／台北報導

雖然房市景氣不佳，但剛性需求買盤仍在。汐止房仲表示，南港房價高，加上近年大量辦公人口湧入，許多年輕人跑到汐止租房、買房，目前汐止中古大樓小坪數租屋案可說是一戶難求，中小坪數房價還再漲，惟中大坪數產品出現10%左右修正。

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去年919央行祭出第七波選擇性信用管制，全台房市進入寒冬，不少區域傳出房價下跌修正的訊息。不過，東森房屋汐止中興加盟店東蔡明俊表示：「汐止新建案非常稀缺，整體中古市場待售物件也不多，沒有賣壓，雖然中大坪數物件房價出現修正，但中小坪數物件房價還再續漲。」

蔡明俊指出：「近來汐止市中心有指標個案推出，成交價站穩7字頭，甚至逼近8字頭，能有這種過去在地人無法想像的價碼，主因除了地段條件佳、具捷運建設題材，再來就是區域新案供給量少，自然容易抬價，而新建案價格不俗，自然也帶動中古大樓行情。」

不過，蔡明俊強調：「汐止房市有所謂的『2000萬元魔咒』，現在房市就是總價市場，汐止超過2000萬元的產品比較跑不動，價格也有10%左右修正，但2000萬元以內的低總價產品依舊相當搶手。」

蔡明俊分析：「近年受惠南港大量辦公人口湧入，加上南港房價高，許多上班族轉向到汐止，這些都是剛性需求，無論市場好與壞，都有實質的居住需求，對於預算有限的年輕人來說，會選擇先用租的，使得汐止主要商圈的中古大樓租賃市場幾乎是一戶難求；此外也有許多南港上班族在汐止買房，觀察現在10組買方，就有約5組來自南港。」

蔡明俊接著表示：「汐止中小坪數中古大樓租金持續走強，在主要商圈中，獨立套房過去每間月租1.2~1.4萬元，現在已來到1.7~1.8萬元行情；2房不含車位則已要價2.5~2.8萬元，汐止大量的租屋需求是帶動房價在不景氣中續漲的關鍵之一。」

▲▼ 汐止 。（圖／東森房屋提供）

▲汐止區可分為4大生活圈，分別為區公所、國泰建成、社后中興路、樟樹灣商圈。（圖／東森房屋提供）

蔡明俊介紹：「汐止區可分為4大生活圈，中古大樓房價差不多，屋齡新一點、地段好一點的物件大多落在5字頭，首先區公所商圈鄰近汐止、汐科火車站，也是逼近8字頭新案單價的所在地，此外鄰近的還有國泰建成商圈，該區坐擁充沛的醫療資源，生活機能佳。」

蔡明俊接著介紹：「比較靠近台北市的為社后中興路、樟樹灣商圈，前者為汐止的傳統舊市區，生活機能非常好，房市指名度高；後者過去因為勞工階層人口較多，印象觀感比較差一些，但近年已有許多改變，憑藉鄰近北市、中山高新增閘道等優勢，中古大樓也來到5字頭行情，小坪數產品甚至衝到6字頭。」

▲▼ 汐止 。（圖／東森房屋提供）

▲蔡明俊觀察，目前汐止主要商圈的中小坪數產品房價還再漲。（圖／東森房屋提供）

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關鍵字：汐止房價南港外溢買房租屋東森房屋蔡明俊

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