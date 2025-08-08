ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

新青安房貸變雙面刃　估價師點出4政策漏洞

▲▼預售屋帶看，示意圖,預售屋銷售,房屋銷售,買房,賣房 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲估價師認為新青安本希望協助年輕人買房、近期卻因一連串負面效應而引起爭議。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

近期已有多起建商因資金鏈斷裂導致停工、倒閉、爛尾樓，讓外界擔心房市與金融業可能面臨系統性風險。估價師認為，新青安本希望協助年輕人買房、近期卻因一連串負面效應而引起爭議。隨著執行時間拉長，政策設計上的缺陷與執行層面的問題逐漸浮現。

《地產詹哥老實說》EP269／拒貸的理由都是假的？　內行揭銀行「潛規則」

[廣告]請繼續往下閱讀...

新青安政策大眾認知與消費者比較有關，跟多起建商因資金鏈斷裂導致停工、倒閉，爛尾樓關聯性不大，但實際上，兩者息息相關。台中營建業者說：「近期包含海線建商貼出聲明旗下建案全面停工，其實就與新青安有著盤根錯節的關聯。」

新青安房貸政策在2年前推出，初期帶動部分購屋需求，短時間內也讓房市買氣升溫，卻導致資金過度流向不動產、利率上升，最終逼得央行出手祭出第七波信用管制，從存款準備率下手，底下銀行團也開始緊縮，市場更傳出每一家分行要以去年同期為指標，每月需下降10％的不動產放款額度，讓撥款排擠等問題演變成「貸不到」的情況。

▲▼ 房貸,撥款同意書,銀行 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲政策過度依賴利息補貼刺激買氣，卻未同步檢討土地與住宅供給，造成資金大舉湧入需求端、供需失衡。（圖／記者陳筱惠攝）

該名建商說：「停工的建商手上其實有即將交屋的社區，照道理來說有錢入帳就不會跳票，但實際上該社區因坐落雲林非核心地段，銀行評估後延遲半年直到最近才完成放貸，6個月時間說長不長、說短不短，但就足以讓一間公司資金斷鏈。」

正心不動產估價師聯合事務所市場研究室協理陳孟筠指出：「新青安政策存在4大結構性問題。首先，政策過度依賴利息補貼刺激買氣，卻未同步檢討土地與住宅供給，造成資金大舉湧入需求端、供需失衡，進一步推升房價。」

其次，政策資金排擠效應，銀行本就受到法規限制，當資金大量流入房貸市場，金融機構對中小企業、綠能產業等其他領域的放貸空間就被壓縮，導致利率上揚、放貸額度緊縮與審核延遲等現象。

第三，監理配套不足，部分民眾利用低利貸款購屋後再轉租套利，讓資源流向投機與資產型需求。雖然政府後續加強審查，但因缺乏即時性及系統性，執行成效有限。

最後稅制改革未到位，難壓抑結構性扭曲。新青安政策聚焦購屋補貼，卻忽略對持有端如囤房稅、空屋稅等制度同步改革，導致補貼效益在高房價結構下消耗殆盡，讓市場失衡持續惡化。

▲▼貸款,現金,通貨膨脹,新台幣,房貸 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲台灣房市正處於「價值重估」階段，預售市場長期依賴資本利得與預期心理，如今在融資收緊、需求下滑下，缺乏實質需求的區域和產品將首當其衝，價格修正壓力大。（圖／記者陳筱惠攝）

對此，陳孟筠進一步分析，台灣房市正處於「價值重估」階段，預售市場長期依賴資本利得與預期心理，如今在融資收緊、需求下滑下，缺乏實質需求的區域和產品將首當其衝，價格修正壓力大。

尤其是台灣住宅市場長期仰賴預售屋銷售，建商資金多來自預收款。在高利率與監理趨嚴的現在，這種預售機制的財務脆弱性變得更加明顯。近期已有多起建商因資金鏈斷裂導致停工、倒閉，爛尾樓風險浮現，波及消費者與供應鏈，風險傳導效應不容小覷。

《地產詹哥老實說》EP269／拒貸的理由都是假的？　內行揭銀行「潛規則」

關鍵字：房市危機新青安政策建商停工金融業壓力台中營建業者換屋族貸款央行

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

限貸回溯生效　他管制前入手第2屋求解套

近期限貸令鬧得人心惶惶，有網友在臉書粉絲專頁PO文，透露手上有1間房屋正在繳房貸，去年又入手1戶預售屋，原本打算換屋，但現階段無法順利出售第1房。該網友疑惑，這種「因政策限制導致貸款不足」，是否不可歸責買賣雙方，能否據此向建商要求無條件解約？

3小時前

女友想同居省房租！他提出「2擔憂」很兩難　一票搖頭：乾脆單身

有些情侶為了省房租，可能會住在一起，近日就有網友發文表示，他住在家裡的房子，結果女友日前卻提出想住一起的要求，但一個人住久了，他實在不習慣家裡有外人，感覺生活會從此被打亂，有沒有人和他有一樣的狀況？貼文曝光後，引起討論。

4小時前

新青安房貸變雙面刃　估價師點出4政策漏洞

近期已有多起建商因資金鏈斷裂導致停工、倒閉、爛尾樓，讓外界擔心房市與金融業可能面臨系統性風險。估價師認為，新青安本希望協助年輕人買房、近期卻因一連串負面效應而引起爭議。隨著執行時間拉長，政策設計上的缺陷與執行層面的問題逐漸浮現。

4小時前

3天火速成交！東森房屋靠社區螢幕廣告寫下房仲奇蹟

東森房屋再次引爆房仲圈話題，近期透過精準、強勢的分眾社區螢幕廣告策略，僅用短短3天便火速成交，為房仲行銷開啟全新篇章。這次廣告精準鎖定物件周邊500公尺內的社區電梯螢幕同步播放，憑藉高密度、高頻率、必經場域的「強制曝光」特性，刊登首日接到11通來電詢問，短短3天便完成簽約成交。

7小時前

台股重回2.4萬點　營建類股脫鉤大盤跌3成

隨著關稅議題逐漸明朗，加上科技股持續領漲，台股近日再度回升至2萬4千點的高等水位，較先前低點反彈逾6千點，投資人資產普遍回穩。然而，市場呈現「兩樣情」，信義房屋專家表示，營建類股表現明顯落後，至今仍未脫離陰霾。

7小時前

移工消費力驚人！　NET接手台中車站前「租金魔王」大店

台中市復興路、大智路口附近，原本空著好一陣子的「育達補習班」舊址一樓，最近悄悄換上NET即將進駐，這塊過去曾被房仲稱為「地段之王、租金魔王」的街邊大店，專家認為，消費主力自學生移轉至移工。

7小時前

鄉民熱議「萬華房價超內湖」　實登揭真實市況

網友熱議「萬華新案平均房價為何可以超越內湖？」不過專家表示，以整體均價來看，內湖房價仍明顯高於萬華，每坪貴出8萬元，且萬華區內價差大，靠近中正區最高單價可達140萬元，但南萬華普遍還在8字頭。

8小時前

地段＋交通＋公園　三重新市政崛起！7字頭「市政帝寶」成資產配置優選

具備長線價值的新市政特區，關注度持續升溫之際，甲山林集團推出「市政帝寶」，以7字頭讓利價震撼市場，2,247坪大基地開發、三面臨路美地，加上輕鬆付款條件，成為特區內最受矚目的頂級住宅案。

8小時前

七都成屋總價中位數走跌　最慘2縣市縮水14~15%

對比去年上半年，七都成屋購屋總價中位數全面走跌，其中過去房價漲勢兇猛的高雄、新竹縮水最嚴重，年減幅來到14~15%。另外若比較去年下半年，桃園竟不減反增0.8%，相對有撐。

9小時前

中台灣「首購天堂」新屋進法拍　單價跌回2字頭

承接北屯區，近年被稱為「新首購天堂」的太平新光重劃區，近期出現一筆法拍案件，4房雙平車首拍底價1861萬元，堪稱市場破盤價，單價跌回2字頭，引起討論，但信義房屋專家表示，法拍比較複雜，加上房市觀望濃厚，一拍機會不大。

10小時前

【這什麼爛劇本】碰瓷哥假摔被識破！急拍車喊：不要走

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

屋主消失10年沒繳管理費　管委..

板橋1百貨「櫃位、餐廳撤光」全..

府中家樂福熄燈1年　小北百貨砸..

知名廣播電台負責人斥6.7億　..

沒買房「不怕老了沒地方住？」　..

他曝近萬電費帳單哀號「不給活路..

未來5年　他點名「台北2區域」..

每日26.62間企業登記台中！..

七期豪宅再傳墜樓　民俗專家點2..

新青安房貸變雙面刃　估價師點出..

ETtoday房產雲

最新新聞more

限貸回溯生效　他管制前入手第2..

女友想同居省房租！他提出「2擔..

新青安房貸變雙面刃　估價師點出..

東森房屋靠社區螢幕廣告寫奇蹟

台股重回2.4萬點　營建類股脫..

移工消費力驚人！　NET接手台..

鄉民熱議「萬華房價超內湖」　實..

三重新市政崛起！7字頭入主地標..

七都成屋總價中位數走跌　最慘2..

中台灣「首購天堂」新屋進法拍　..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366