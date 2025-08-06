七期豪宅再傳墜樓　民俗專家點2風水煞氣沈重

▲七期市政路豪宅發生住戶墜樓的社區，過去數年間屢傳事故，圖為市政路。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

台中市七期豪宅區再傳意外，今（6）日上午，位於市政路一棟知名地標型豪宅社區，再度發生住戶墜樓事件，而距離550公尺外的商辦大樓，同天上午竟也傳出有人墜樓意外、骨折送醫，一天兩起事故引發議論。

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根據消防單位通報，上午8點25分，該社區一名住在9樓的43歲黃姓男子從高樓墜落至中庭花圃，救護人員趕抵現場時已無生命跡象，送醫搶救後仍不治，後續由警方釐清事發原因。

事實上，發生住戶墜樓的社區，過去數年間屢傳事故，先是前年5月，一名吳姓男子疑因投資虛擬貨幣失利，墜樓身亡、去年10月間同大樓內又發生監禁虐殺命案，一名26歲許姓男子因毒品、債務糾紛，慘遭劉姓主嫌與多名共犯活活虐死。

對此，民俗專家、名門命理楊登嵙直言：「該社區位於市政路、河南路交叉口，但位置恰好都是兩條路『轉彎』轉折處，因此有除了有反弓煞的味道，另外，也因位於轉彎處讓基地的角度小於90度，變成『剪刀厝』地形，加上對面興建快完工的商辦大樓外觀就像兩把刀，從風水上面來看，煞氣確實沈重。」

▲七期為台中高樓最密集的重劃區。（圖／記者陳筱惠攝）

楊登嵙說：「從風水角度來看，住戶容易磁場紊亂、情緒不穩定，進而影響居住者判斷。而幾乎是一年一件重大社會案件來看，可能是第一起命案未妥善處理，即便家屬有進行如招魂儀式，但怨氣並未被化解，建議在舉辦送煞儀式。」

七期房仲私下表示：「近幾年幾起案件都發生在這一社區，讓人感覺毛毛的，也影響買方心理，房價部分確實有住戶因此想轉手，目前市售大概有10幾間，在同質性產品裡算是市場最低價，但仍出現抗性。」

至於租金部分，七期房仲認為：「因為該棟樓很多都是外地屋主，閑置的房子目前行情約7、8萬元，也是要有一定收入的族群才會租，不過據了解，社區沒有做租客身份管制，因為公設豪華有派頭，算是ＣＰ值很高的租件，會容易吸引行事風格比較高調的族群。」

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