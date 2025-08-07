高雄「日本村」突傳歇業　免費和服漫遊成絕響

▲「祈願の千野村」2022年開幕，沒想到營業還不到3年，突然傳出因租約到期，10日即將歇業。（圖／翻攝自Facebook／祈願の千野村 ）

記者張雅雲／高雄報導

「祈願の千野村」2022年開幕，主打可以在高雄免費體驗和服，在日本村穿著和服漫遊玩拍，彷彿真的一秒到日本，沒想到營業還不到3年，突然傳出因租約到期，10日即將歇業，引來不少去過的民眾都相當不捨，專家表示，該區地價、租金不高，租金應不是歇業主因。

《地產詹哥老實說》EP269／拒貸的理由都是假的？ 內行揭銀行「潛規則」

[廣告]請繼續往下閱讀...

「祈願の千野村」位於高雄市田寮區，根據官網介紹，2022年10月開幕，在高雄打造日式景觀園區，園區內有免費和服體驗、搗麻糬等，到處都是日式造景，像是鳥居、日式燈籠牆、櫻花樹等，主打可以在日本村內穿著和服漫遊、自由取景拍照，彷彿真的一秒到日本。

沒想到還不到3年，店家突然在粉專宣布10日將結束營業，店家表示，因租約到期，目前還沒有其它搬家計畫，因此先熄燈，不少粉絲直呼「還來不及去，相當不捨。」去過的粉絲也感到錯愕，紛紛期盼能找到更適合的位置再開幕。據查，該園區占地約2268坪，買賣、租賃均查無實登資料。

▲不少去過的粉絲感到錯愕，紛紛期盼能找到更適合的位置再開幕。（圖／翻攝自Facebook／祈願の千野村 ）

東昶璟房仲業務吳凱文表示，該區距離北高市區也要40分鐘車程，被劃分為非都市計畫區的「山坡地保育區」，並且其編定為「農牧用地」，買賣交易量不多，買方多半具地緣關係，或是喜歡當地生活品質的購屋族，偏向封閉型生活圈，買家也較受限，土地行情依臨路條件、面寬，單坪約0.5~1萬元，住家做為農舍使用。

高雄市仲介公會副理事長陳揚智表示，通常農牧用地一分，很多成本是花在在建設上，年租金大約是5000~6000元，取決於實際租金單價及是否有特殊條件，如水電設施或基地位置是否方便到達等，若有特殊條件像是地上有附加設施，租金可能會更高，以該區租金行情來看，研判應不是租金問題。

不具名仲介表示，該園區雖然頗有特色，但田寮周邊山區，如果沒有其他配套措施，觀光、休閒業很難經營，要結合住宿才有辦法讓觀光客停留，只能依靠每人的門票收入、餐飲消費，短暫停留的產業，在山區不易經營，會重複消費的旅客也有限。

《地產詹哥老實說》EP269／拒貸的理由都是假的？ 內行揭銀行「潛規則」