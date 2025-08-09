ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

13期小案湧現拚產品力　房價戰悄悄開打

▲▼13期,小案,小基地,百共建設 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲台中13期重劃區近1年推案動能轉強，讓小案反而「冒出頭」，出現不少基地400坪以下的新案。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

台中房市持續洗牌，其中13期重劃區近1年推案動能轉強，讓13期小案反而「冒出頭」出現不少基地400坪以下的新案，以價格與低公設優勢，成為當前市場焦點。不過專家也提醒，小基地案未來還要考量因戶數少而產生的管理費用。

《地產詹哥老實說》EP269／拒貸的理由都是假的？　內行揭銀行「潛規則」

[廣告]請繼續往下閱讀...

台中13期重劃區，近2年成為房市風向球，大案帶動下，小案也冒出頭，歸功於13期整體生活圈機能完整，不僅鄰近八期好市多、文心秀泰、迪卡儂，還有公園綠地與文教資源，建設條件「可即刻入住」成為最大優勢。

近期公開銷售的13期小基地案代表「百共SUI」，坐落於東興三街，基地面積約220坪，規劃2房、3房與樓中樓產品，僅20戶，主打21.98%低公設比，結合智能建材與實用性，更邀請永續建築師鄭斯新操刀設計。

▲▼13期,小案,小基地,百共建設 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲百共建設董事長王瑞霖（右1）表示，目前房價負擔過重，讓購屋者感受壓力，所以規劃低公設產品。（圖／記者陳筱惠攝）

百共建設前身為采富建設，過去多興建標性別墅案，董事長王瑞霖就坦言：「房價負擔過重，讓購屋者感受壓力，規劃低公設產品，就以相同售坪獲得更大實用空間。以13期近1年實價登錄成交均價已達每坪68萬元，在價格高漲的市場下，如何讓消費者負擔得起，是此次產品規劃的首要目標。」

除了「百共SUI」外，還有「敦富木白」基地面積145坪，同樣以低公設26.9％問世，以白派美學、低密度規劃、超低公設比，搶進市場。另外，睦昇營建機構「昌明段案」基地面積442坪，規劃樓高11樓，尚未推案。

不過，房市景氣持續洗牌，相較於早一些開發的14期重劃區，13期起手式小案增加，對此，春耕不動產總經理張維良分析：「許多開發商嘗試複製14期模式進行13期推案，但實際上遇到景氣與房價水平不同，14期一路從4字頭房價到如今最高8字頭，反觀13期目前開價相對集中，實登價普遍落在6字頭區間。」

▲▼13期,小案,小基地,百共建設 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲不過，房市景氣持續洗牌，專家小基地案未來還要考量因戶數少而產生的管理費用。（圖／記者陳筱惠攝）

張維良認為：「小基地建案可想到戶數一定不多，未來管理費的問題以及公設不完善也會是居住者需要考量的，另外在目前這個氛圍下，正常13期房價6字頭，小基地案可以抓準『中間一群人』，以低總價創造價差以負擔得起的價格，
造成購買誘因。」

《地產詹哥老實說》EP269／拒貸的理由都是假的？　內行揭銀行「潛規則」

關鍵字：台中房市重劃區小基地管理費13期

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

13期小案湧現拚產品力　房價戰悄悄開打

台中房市持續洗牌，其中13期重劃區近1年推案動能轉強，讓13期小案反而「冒出頭」出現不少基地400坪以下的新案，以價格與低公設優勢，成為當前市場焦點。不過專家也提醒，小基地案未來還要考量因戶數少而產生的管理費用。

3小時前

5企業主北市掃樓「加購同棟」　專家點出3大考量點

政府「打住不打商」，不少私法人積極購置商廠辦，甚至不乏「加購」同棟案例，光今年北部就有5法人加購。專家分析，加購對企業主來說有3大考量點，包括認同風水氣場、方便員工集中管理與業務往來、對同大樓行情熟悉。

5小時前

為了學區想換房！一票建議「先賣再買」　過來人嘆：一等就3年

有屋主為了小孩學區想要換房，面臨「先買再賣」和「先賣再買」的選擇時，非常擔心資金壓力會影響到生活，尤其在不確定能順利賣出舊房的情況下。對此，信義房屋專家直言，若是資金運作有較大顧慮的家庭，「先賣再買」通常較穩妥，避免新舊房之間的資金鏈條過於緊張，導致生活上不便。

5小時前

美關稅疊加20%！全總爆：工業區廠房狂求售　傳產恐掀失業潮

美國近期對台多項產品加徵「疊加關稅」，全國總工會今（9日）發出警告，指包括工具機、機械、資通訊、螺絲、腳踏車、紡織等產業無一倖免，原先0關稅的直接被課20%，10%稅率的更暴增至30%，這波關稅嚴重衝擊，恐引發大規模失業潮，提出3大訴求，呼籲政府持續與美協商降稅。

7小時前

橋科效應旺！燕巢衝4字頭　在地曝：蛋白區房貸剩7成

台積電高雄P1廠已進入量產階段，旁邊的橋科進度也深受外界矚目，帶動具橋科議題的燕巢房價高飛，去年預售最高價曾創下39.6萬元，成燕巢房價天花板，驚呆在地人，專家提醒，目前產業效應未發酵，又屬相對蛋白區，銀行也看得比較保守，首購貸款成數約在7成。

7小時前

陳炳辰／建商被房市景氣嚇爛　首購產品帶頭降價「恐現骨牌效應」

房市寒冬，但由知名品牌出手，且讓利幅度與手法明確，真有其罕見特性，展現出建商「寧可壓縮利潤也要搶成交」的決心。當前房市從供給、需求端都顯示出非常低迷，傳聞降價的多為首購型產品，若其他同質建案跟進，勢必產生骨牌效應，民眾期待的「真」降價有望夢想成真。

9小時前

靠打工！她房貸繳到65歲「一看金額傻了」　網曝看法：肯定有賺到

「房貸繳不完...」一名女網友透露，目前房貸剩約245萬，算一算到65歲還有100萬要還，擔心屆時體力不好，加上未婚無子，怕在過世前還繳不完。文章引發熱議，不少人也扛鉅額房貸，「真的繳不了，賣掉就可以了」、「賣掉改租屋或以屋養老」、「考慮是否增貸些金額，來做固定配息的投資」。

9小時前

高雄4間麥當勞開30年↑不搬家　周邊房價最高看漲164%

麥當勞有「被漢堡耽誤的房產專家」之稱，不過「跟著麥當勞買房」還是房價保證嗎？盤點高雄經營超過30年的麥當勞分店有4家，最老的五福餐廳開幕已經37年，反倒漲幅最少。至於北高雄2家老店，房價則維持保證，漲幅都超過1倍。

12小時前

限貸回溯生效　他管制前入手第2屋求解套

近期限貸令鬧得人心惶惶，有網友在臉書粉絲專頁PO文，透露手上有1間房屋正在繳房貸，去年又入手1戶預售屋，原本打算換屋，但現階段無法順利出售第1房。該網友疑惑，這種「因政策限制導致貸款不足」，是否不可歸責買賣雙方，能否據此向建商要求無條件解約？

8/8 18:30

女友想同居省房租！他提出「2擔憂」很兩難　一票搖頭：乾脆單身

有些情侶為了省房租，可能會住在一起，近日就有網友發文表示，他住在家裡的房子，結果女友日前卻提出想住一起的要求，但一個人住久了，他實在不習慣家裡有外人，感覺生活會從此被打亂，有沒有人和他有一樣的狀況？貼文曝光後，引起討論。

8/8 18:15

【跑得掉嗎？】大貨車沒掛大牌還違停　心虛狂逃15公里吃25萬罰單

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

屋主消失10年沒繳管理費　管委..

房貸繳到65歲「她一看金額傻了..

沒買房「不怕老了沒地方住？」　..

老字號江浙菜突歇業　8千萬店面..

他第一間房考慮「50年老公寓」..

府中家樂福熄燈1年　小北百貨砸..

鄉民熱議「萬華房價超內湖」　實..

他曝近萬電費帳單哀號「不給活路..

未來5年　他點名「台北2區域」..

七期豪宅再傳墜樓　民俗專家點2..

ETtoday房產雲

最新新聞more

13期小案湧現拚產品力　房價戰..

5企業主北市掃樓「加購同棟」　..

為了學區想換房「先賣再買」！他..

美關稅疊加20%！全總憂傳傳恐..

橋科效應旺！燕巢衝4字頭　在地..

陳炳辰／建商被房市景氣嚇爛　首..

房貸繳到65歲「她一看金額傻了..

高雄4間麥當勞開30年↑不搬家..

限貸回溯生效　他管制前入手第2..

女友想同居省房租！他提出「2擔..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366