13期小案湧現拚產品力　房價戰悄悄開打

▲台中13期重劃區近1年推案動能轉強，讓小案反而「冒出頭」，出現不少基地400坪以下的新案。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

台中房市持續洗牌，其中13期重劃區近1年推案動能轉強，讓13期小案反而「冒出頭」出現不少基地400坪以下的新案，以價格與低公設優勢，成為當前市場焦點。不過專家也提醒，小基地案未來還要考量因戶數少而產生的管理費用。

《地產詹哥老實說》EP269／拒貸的理由都是假的？ 內行揭銀行「潛規則」

台中13期重劃區，近2年成為房市風向球，大案帶動下，小案也冒出頭，歸功於13期整體生活圈機能完整，不僅鄰近八期好市多、文心秀泰、迪卡儂，還有公園綠地與文教資源，建設條件「可即刻入住」成為最大優勢。

近期公開銷售的13期小基地案代表「百共SUI」，坐落於東興三街，基地面積約220坪，規劃2房、3房與樓中樓產品，僅20戶，主打21.98%低公設比，結合智能建材與實用性，更邀請永續建築師鄭斯新操刀設計。

▲百共建設董事長王瑞霖（右1）表示，目前房價負擔過重，讓購屋者感受壓力，所以規劃低公設產品。（圖／記者陳筱惠攝）

百共建設前身為采富建設，過去多興建標性別墅案，董事長王瑞霖就坦言：「房價負擔過重，讓購屋者感受壓力，規劃低公設產品，就以相同售坪獲得更大實用空間。以13期近1年實價登錄成交均價已達每坪68萬元，在價格高漲的市場下，如何讓消費者負擔得起，是此次產品規劃的首要目標。」

除了「百共SUI」外，還有「敦富木白」基地面積145坪，同樣以低公設26.9％問世，以白派美學、低密度規劃、超低公設比，搶進市場。另外，睦昇營建機構「昌明段案」基地面積442坪，規劃樓高11樓，尚未推案。

不過，房市景氣持續洗牌，相較於早一些開發的14期重劃區，13期起手式小案增加，對此，春耕不動產總經理張維良分析：「許多開發商嘗試複製14期模式進行13期推案，但實際上遇到景氣與房價水平不同，14期一路從4字頭房價到如今最高8字頭，反觀13期目前開價相對集中，實登價普遍落在6字頭區間。」

▲不過，房市景氣持續洗牌，專家小基地案未來還要考量因戶數少而產生的管理費用。（圖／記者陳筱惠攝）

張維良認為：「小基地建案可想到戶數一定不多，未來管理費的問題以及公設不完善也會是居住者需要考量的，另外在目前這個氛圍下，正常13期房價6字頭，小基地案可以抓準『中間一群人』，以低總價創造價差以負擔得起的價格，

造成購買誘因。」

