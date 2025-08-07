屋主消失10年沒繳管理費　管委會不忍了！打包進法拍

▲高雄市大樓「花語蝶」11樓套房屋主，因積欠長達10年管理費，名下房產遭管委會查封，預計13日進行一拍。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

不繳管理費要小心了！高雄市大樓「花語蝶」11樓套房屋主，因積欠長達10年管理費，總計達114萬元，名下房產遭管委會查封，底價為245萬元，預計13日進行一拍。專家表示，雖然低總價，但底價仍偏高，流標機會相當大。

該法拍物件為「花語蝶」11樓套房，位於高雄市三民區義昌路，屋齡26年，總坪數11.2坪，底價為245萬元，換算單價為22萬元，預計13日一拍。

▲義昌路屬於東高雄精華地段，為早期發展的成熟商圈。（圖／記者張雅雲攝）

根據法院公告，該案債務人為潘姓自然人，另法院筆錄提及，該案拍賣原因為「給付管理費強制執行」，查封人為該大樓管委會。

據2025年查封筆錄記載，該屋已多年無人使用，管理費為每2個月1期，每期管理費1788元，自2015年1月起迄今，均未繳納管理費，換算下來長達10年未繳，已積欠管理費高達114萬元。

住商不動產高雄民族大順加盟店張政德表示，義昌路屬於東高雄精華地段，為早期發展的成熟商圈，大昌路、覺民路商家林立，附近又有光武國小，距離中山高九如交流道也不遠，周邊生活機能完善。生活圈以屋齡20~30年的中古大樓為主，單價20~25萬元。

法拍物件 位置 三民區義昌路 坪數 11.2坪 拍賣原因 給付管理費 底價（萬元） 245 拍賣日 8月13日

▲法拍物件小檔案。（ETtoday製表）

高雄市仲介公會理事林祺博表示，以租金行情來看，該區套房月租金行情多落在5000~6000元，若含裝潢可拉高到7000~8000元間，以月租5000元推算，先不計其他成本，投報率約2.4%，對投資客來說，投報偏低。

張政德說：「雖然地段精華、且具備低總價優勢，但一拍底價對市場而言仍屬偏高水準，研判二拍較具進場價值，可吸引小資族、自住客進場，若投資客以投報率考量，有望在三拍拍出。」

