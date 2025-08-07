單元五房價比13期親民　專家點破區域優勢與限制

▲南屯區單元5自辦重劃區2008年開辦後，途中遭遇瑞成堂古蹟破壞、土石方來源及品質疑慮以及行政處分遭撤銷等困難，重劃作業延宕10餘年後，於2020年才完成土地登記。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

台中市官方的四大生態公園，包含水湳中央公園、七期秋紅谷、單元二黎新公園，水湳中央公園、七期秋紅谷公園周邊建案已突破百萬元、單元二黎新公園周邊更是也達9字頭，第四座就坐落單元五的「高鐵新市鎮生態公園」周邊目前才進入推案時程，5字頭房價被專家稱甜。

《地產詹哥老實說》EP269／拒貸的理由都是假的？ 內行揭銀行「潛規則」

面積約1.3萬坪的「高鐵新市鎮生態公園」隔壁就是市府斥資15.1億元、全國首座符合國際規格的「台中市國際足球園區」，在大型公共建設與綠意加持下，單元五在品牌建商陸續插旗下，也邁向開發期。

看準單元五的開發潛力，來自南投埔里的建商、匠泰開發也正式插旗單元五，推出首案「琢力自然」選址永春東五路與龍鎮二街角地，規劃46戶純住宅，規劃24~27坪全2房，主打5字頭親民價格，吸引年輕自住客與精緻小家庭。

▲匠泰開發來自南投，推出「琢力自然」規劃2房2衛預售案。（圖／記者陳筱惠攝）

不僅匠泰開發，單元五目前線上預售案有「精銳LEDA」、「南悅喜苑」、「豐謙植得」都是大型建商的開發案，此外，包括惠宇、大城、聯悅、開富力等開發商也已經購地卡位、伺機推案。

不過近期台中海線出現開發商資金周轉不靈的訊息，台中人對於陌生的建商品牌會抱持猶豫態度，市場購屋族群往往會觀望評估，特別是在近期房市資金壓力升溫的背景下，更加重視建商的財務穩健與過往履歷。

經查，匠泰開發來自南投，除了非一案建商外，匠泰關聯企業還包括埔里前三大混凝土廠、全億鋼架廠、廣達國際機械廠等集團，實力相當雄厚。匠泰開發建設總經理黃建堯則直言：「期望透過南屯首案『琢力自然』規劃兩房兩衛格局，希望以高規格建材、設計打開台中市場知名度。」預計2028上半年完工交屋，總銷9億元。

▲近期台中海線出現開發商資金周轉不靈的訊息，台中人對於陌生的建商品牌會抱持猶豫態度。（圖／記者陳筱惠攝）

不過，南屯區單元5自辦重劃區2008年開辦後，途中遭遇瑞成堂古蹟破壞、土石方來源及品質疑慮以及行政處分遭撤銷等困難，重劃作業延宕10餘年後，於2020年才完成土地登記，過去業界預估未來個案房價有望看齊單元2。

對此，得業地產總經理黃博盛就分析：「單元五的地理位置整體來說相當不錯，過去外界就多有以『七條通』來形容，包含該地臨74線外，也位於烏日、中科、七期三角核心，也將銜接一條新計劃道路，從永春東七路延伸，橫跨環中路串聯精密機械園區。」





▲單元五地價穩定、開發節奏不急，與目前相鄰的極速發展區13期比較，不論價格或是發展速度還是會有落差。（圖／記者陳筱惠攝）

黃博盛說：「單元五也更靠近目前還是草案的高容積商業區『高鐵門戶計畫』，在第一大天地實際落成後，有望形成銜接是烏日副都心與七期CBD之間的新商圈。」

不過，黃博盛說：「單元五也因延宕過一段時間，目前土地行情約落在每坪50～60萬元之間取決於是否臨路、可整合面積與容積條件，但該重劃區的時程獎勵已過，因此地價穩定、開發節奏不急，與目前相鄰的極速發展區13期比較，不論價格或是發展速度還是會有落差。」

