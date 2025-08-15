高盛：美房市下半年淪「全國經濟最弱環節」　受3大關鍵因素影響

▲美國房市經濟表現欠佳。（圖／pixabay）



記者張靖榕／綜合報導

高盛（Goldman Sachs）近日發布報告指出，美國房地產市場在2025年下半年將持續成為整體經濟表現中的「最弱一環」，受到高利率、供給不足與需求疲軟等多重因素拖累。該行預估，美國全年房價僅將上漲約3.2%，顯示市場動能依舊疲弱，部分地區甚至可能出現價格下跌情況。

根據高盛的最新分析，30年期固定房貸利率預計將維持在6.75%左右的高檔水準，顯著壓縮民眾的購屋能力與意願，導致交易活動不振。報告指出，即使建案與新屋開工數持續減少，但整體住宅供給增加速度仍然緩慢，無法有效緩解結構性供需失衡的問題。

與此同時，市場也密切關注聯準會後續的利率政策走向；高盛認為，若抵押貸款利率未能明顯下滑，房市對整體GDP的拖累效果恐將進一步加劇。穆迪（Moody’s）首席經濟學家贊迪（Mark Zandi）直言，美國房市正釋出對整體經濟的「嚴峻警訊」。

贊迪指出，當前高利率環境已導致房市需求明顯下滑，進一步影響相關產業，包括建築、家具與房地產金融服務。他強調，若房貸利率無法有效壓低，住房市場恐將持續抑制消費者信心與企業投資意願。

高盛也提及，雖然近期新移民人數減少尚未對建築勞力供給造成重大衝擊，但若趨勢持續，未來恐會進一步限制住宅供給速度。此外，美國聯邦政府雖有意透過政策扶持房市，但目前尚未見到足以扭轉現況的結構性措施。

儘管如此，高盛分析師表示，目前尚未出現房市崩盤跡象，整體市場仍具一定韌性。然而若聯準會降息步伐不及預期，加上民間需求持續萎縮，美國房市疲弱的狀況恐難以在短期內逆轉。