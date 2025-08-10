代銷老兵放話讓利成焦點　日常穿搭3件套接地氣

▲代銷天王、甲山林集團董事長祝文宇縱橫房地產45年，有話直說、敢說的性格，屢屢成為新聞焦點。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

代銷天王、甲山林集團董事長祝文宇縱橫房地產45年，而日常總穿著T恤、短褲、拖鞋的他，有話直說、敢說，近期更因「讓利說」引起市場關注。《ETtoday新聞雲》整理祝文宇的發跡歷程，致勝關鍵是20多年前操刀仁愛路「帝寶」一砲而紅。

國內代銷業大老、甲山林集團董事長祝文宇今年72歲，畢業於逢甲大學都市計畫學系，退伍後就開始從事房地產，27歲進入台北房屋研展部，即使當時月薪3000元，也每天騎著野狼機車跑業務，從小就展現強大企圖心。

過去，台北房屋是台灣最指標、規模最大的房屋銷售公司，更是預售機制的始祖，但到了1980年代房市反轉，台北房屋財務又過度擴張，才開始暗淡下來，當時許多即戰力員工紛紛自立門戶，也包括了祝文宇創立了甲山林。

在甲山林銷售的個案中，時常以「帝寶」來命名，這響亮的名稱就源自於祝文宇創立甲山林後前說操刀的代銷案、指標豪宅仁愛路「帝寶」，他也因為「帝寶」而一砲而紅。





▲祝文宇20多年前操刀指標豪宅仁愛路「帝寶」一砲而紅。（圖／記者項瀚攝）

到了2013年，宏國集團的上市公司金尚昌（2540）爆發掏空案，祝文宇乘勢入主，借殼上市更名為「愛山林」，持續展現擴張事業版圖的決心與魄力，該公司全名為「愛山林建設開發股份有限公司」，在當時就透露出祝文宇想從代銷跨足建商的端倪。

之後，愛山林承接許多代銷案，累積資本，並從起初股本0.7億元不斷擴張，且持續購入土地，慢慢地鋪路，在2020年推出首個自建案「圓山帝寶」，之後又陸續推出許多個案。從入主愛山林到現在12年，股本即將逼近百億元，也累計大量土地庫存，自建案占比已超過代銷，預計到明年將呈現8：2。

由於愛山林推的每一個自建案，土地大多是早年取得，成本較低，也使其推案能繳出更好的利潤，且遇到房市空頭之際，也更有本錢及底氣打出所謂的「讓利價」。

▲祝文宇日常穿搭三件套：T恤、短褲、拖鞋，十分接地氣。（圖／記者姜國輝攝）

面對房市不景氣、政府的打房措施，祝文宇總是能處之泰然，精準預判市場趨勢，殺出重圍。他說：「市場悲觀或是景氣不好的時候，每一次都是我們的機會。」

2023年7月《平均地權條例》新法上路，內容包括預售屋禁止換約，旨在打擊房市炒作，在那時市場還在擔心房市反轉，但祝文宇卻不悲觀，甚至直言：「沒對手了，要買房的，都得跟我買。」而新法上路後，房市持續多頭，印證了祝文宇對市場的敏銳度。

2024年9月央行祭出第七波選擇性信用管制，被稱為「史上最重打房」措施，全台房市交易量急凍，房地產業者哀嚎一片。祝文宇反應迅速，率先開出讓利第一槍，板橋「濱河帝景」打7折賣，事實上該案目前每坪成交均價75萬元，不算是區域特便宜的價格，但祝文宇成功帶動買氣，繳出亮眼銷售成績，接著又在三重「市政帝寶」喊出每坪讓利20萬元，再次成功刺激買氣，在這波房市寒冬中綻放光彩。

房地產業界稱祝文宇為「老祝」，他衣著特別樸素，也相當親民，最常見的穿搭就是T恤、短褲、拖鞋。對媒體而言，他有話直說、敢說的性格，每每成為新聞焦點。祝文宇的夫人張瀛珠為祝大學時期的「校花」學妹，如今掌舵甲山林集團行銷企劃大責，2人育有1子祝藝，今年34歲，為愛山林總經理，熱衷於遊戲娛樂產業的他，同時也是甲山林娛樂董事長。

▲祝文宇小檔案整理。（表／記者項瀚製）

