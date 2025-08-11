ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

林森北老牌三溫暖歇業　房東2.5億求售「6年抬價9千萬」

▲▼ 林森北路,三溫暖 。（圖／記者項瀚攝）

▲林森北路「喬莉女子三溫暖」經營多年，但卻在去年歇業。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

林森北路「喬莉女子三溫暖」經營多年，但卻在去年歇業。如今該店面以2.5億元開價求售，經查房東是飲料店業者，在6年前以1.6億元買進，等於抬價了9000萬元。專家分析，該店面行情2.2~2.3億元，但產品特殊，恐怕有行無市。

林森北路「喬莉女子三溫暖」開業相當多年，但該店在去年5月歇業，過去曾被資深藝人「國民阿嬷」王滿嬌指控惡意倒閉，鬧出爭議，躍上新聞版面。

如今，「喬莉女子三溫暖」房東以2.5億元開價求售店面，合計412坪，經查謄本，房東是盟肯公司，經營唱吧搖霸休閒飲料店。再查實登紀錄，該公司在2019年購入「喬莉女子三溫暖」店面，當時總價1.6億元，等於過了6年抬價9000萬元。

▲▼ 。（圖／翻攝自591）

▲「喬莉女子三溫暖」店面以2.5億元求售。（圖／翻攝自《591房屋交易網》）

顥天國際管理顧問業務總監邱鼎峯表示：「該店面開價2.5億元（含三溫暖牌照），拆分1樓單價136萬元、地下室單價50萬元，以整體不動產價值來看，如成交2.2-2.3億元，是符合商圈店面行情。」

不過，邱鼎峯表示：「但該店面1樓面積小、地下室面積比例較大，加上商圈特性及既有的建物格局，使用者相對受限，且該物件是連同三溫暖的牌照共同銷售，基本上還是鎖定三溫暖業者承接。」

邱鼎峯接著說：「但因原三溫暖業者剛撤出該店面，短時間要尋得另外三溫暖業者承租或承購相對困難，若要改為其他用途則限制較多，銷售上的挑戰較高。」

高力國際業主代表服務部董事黃舒衛表示：「該店面位於林森北路最北邊，靠近民族東路，雖然不是林森商圈最熱鬧的點位，但仍有一定的特定商圈效應，且以這種地下室大面積的物件來說，基本上還是走目的型消費，因此在地段上沒什麼問題。」

不過，黃舒衛表示：「這種物件比較特殊，在市場上的流動性也較差，買方基本上就是鎖定特定產業，很大一部分的價值在於合法使用項目上。」

▲▼ 。（表／記者項瀚製）

▲林森北路「喬莉女子三溫暖」小檔案。（表／記者項瀚製）

