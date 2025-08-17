台中173筆土地標售9月登場　總底價逾226億

▲此次台中標售地王為西屯區逢大段土地，面積約1622.54坪、單價落在112.4萬元，底標總價18.3億元。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

台中市地政局將於9月進行第三次土地標售，標的橫跨水湳經貿園區、14期與13期等3大熱門區塊，標售達173筆、合計總底價約226.97億元，不過建商普遍謹慎看待，粗估本次標脫率恐落在2至3成。

《地產詹哥老實說》EP269／拒貸的理由都是假的？ 內行揭銀行「潛規則」

[廣告]請繼續往下閱讀...

回顧今年2月與6月2次標售，標脫率約20%與17.6%、溢價率約3%，顯示標售熱度偏冷，本次雖有巨蛋、水湳等建設題材撐腰，但利率與去化壓力仍在，總價較低或是有鄰地整合需求的標的有機會順利釋出，但高單、高總價精華地，情況不太樂觀，在建商普遍出價保守的態勢下，也可能再次流標。

其中，西屯區逢大段土地，面積約1622.54坪、單價落在112.4萬元，底標總價18.3億元，同時為總價王、單價王。另外，南屯區昌明段309地號則是以底價14.12億元、單價98萬元成為標售地后。

▲南屯昌明段309地號則是以底價14.12億元、單價98萬元成為標售地后。（圖／記者陳筱惠攝）



開發商私下表示：「最近的標地不會太熱絡，一塊10億元的土地，以現在的政策面來說（包含容積移轉），除貸款困難，隨便計算都要建商現金拿8億元出來，只能說願者上鉤。」

▼台中市地政局第3次土地標售TOP3

名稱 地區 地段 面積 (坪) 單價 (萬元/坪) 底標總價 (億元) 備註 地王 西屯區 逢大段21地號 1622.54 112.4 18.3 總價王、單價王 地后 南屯區 昌明段309地號 1439 98 14.12 南屯區 昌明段114地號 1095 96.8 10.6

台中市建築經營協會市場資訊主委白洪章則認為：「業界普遍呈現觀望狀態，除了購地以及開發成本問題外，目前市況要賣很好不可能，短期內建商選地更趨精準，低總價、具快速推案條件的土地，預估此次標售脫標率也不會太好看。」

《地產詹哥老實說》EP269／拒貸的理由都是假的？ 內行揭銀行「潛規則」