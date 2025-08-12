欣陸H1獲利衰退逾5成　下半年3案完工入帳

▲欣陸投控（3703）上半年獲利下滑，主要是因旗下大陸建設進入完工入帳空窗期。（圖／記者項瀚攝）
記者項瀚／台北報導
欣陸投控（3703）上半年獲利下滑，主要是因旗下大陸建設進入完工入帳空窗期，但下半年將有3案完工，合計住宅總銷達90億元。另外，大陸建設下半年預計推出4大案，合計總銷達200億元。
欣陸投控（3703）今（12日）召開法說會，該公司上半年合併營收151.23億元、年增1.9%，稅後淨益3.3億元、年減56%，EPS（每股純益）0.4元、低於去年同期0.91元。
欣陸投控上半年獲利下降，主要是因為進入建案完工入帳空窗期，不動產開發事業營收大減逾7成，不過環境工程及水資源處理、營建工程分別成長67、11%。
▲欣陸投控上半年3大事業體的營收變化 。（圖／翻攝自欣陸法說會）
值得關注的是，欣陸投控中大陸建設將有3案完工入帳，分別為新店「耑美」、松山「鐫萃」、台中「豐蒔」，合計住宅總銷達90億元。
新推案方面，下半年要一口氣推出4大案，分別為總銷63.7億元南港「南港段案」、9.3億元大安「復興段案」、79.4億元竹北「大學段案」、南屯46.7億元「楓溪段案」，合計總銷199.1億元。
